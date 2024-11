One UI 7 : testez dès maintenant cette première nouveauté sur votre Samsung Galaxy

One UI 7 accompagnera la sortie des Galaxy S25 en début d’année prochaine, mais on peut déjà expérimenter l’une de ses nouveautés, son application Rappels remise au goût du jour.

Nouveau logo de l’app Rappels de Samsung // Source : Samsung

La nouvelle application Rappels de Samsung One UI 7.0 révèle un design repensé et de nombreuses améliorations. Au programme : une interface utilisateur modernisée, une nouvelle icône, des animations plus fluides et des options de personnalisation avancées pour les widgets sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage.

Fonctionnalités améliorées pour une gestion des tâches optimisée

L’application Rappels s’enrichit de fonctionnalités pratiques :

Sélection de dates multiples pour les rappels répétitifs, simplifiant la gestion des tâches récurrentes.

pour les rappels répétitifs, simplifiant la gestion des tâches récurrentes. Suppression automatique des rappels terminés pour une application organisée.

pour une application organisée. Menu « Ajout rapide » avec des boutons prédéfinis pour le temps et le lieu, accélérant la création de rappels.

avec des boutons prédéfinis pour le temps et le lieu, accélérant la création de rappels. Fonction de duplication pour réutiliser facilement les rappels terminés ou supprimés.

Source : DalgleishGX

Personnalisation et intégration avancées

La personnalisation est au cœur de cette mise à jour :

Notifications basées sur la localisation pour des rappels déclenchés uniquement à l’arrivée ou au départ d’un lieu précis.

pour des rappels déclenchés uniquement à l’arrivée ou au départ d’un lieu précis. Intégration vocale avec Bixby pour une utilisation mains libres.

pour une utilisation mains libres. Options de partage avancées permettant de joindre du texte, des images et des liens depuis d’autres applications.

L’application Rappels de Samsung offre également plusieurs façons d’accéder aux rappels et de les gérer : via des widgets, l’application Calendrier et le panneau Edge. L’intégration avec le calendrier permet d’afficher les rappels en même temps que les événements programmés.

Téléchargez l’APK de Samsung Reminder

L’APK de Samsung Reminder 12.6.00.31 est disponible en téléchargement sur APK Mirror.