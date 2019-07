Après une Galaxy Tab A (2019) de 10 pouces, Samsung s’apprêterait à lancer sa dernière tablette milieu de gamme avec un plus petit format. Le site allemand WinFuture a ainsi mis en ligne les visuels d’une future Samsung Galaxy Tab A 8 2019.

En mars dernier, Samsung dévoilait sa nouvelle tablette milieu de gamme. Accompagnant la Galaxy Tab S5e, la Galaxy Tab A 2019 proposait un écran de 10,1 pouces. Un format qui peut être assez important pour certains utilisateurs qui souhaiteraient une tablette plus compacte et plus simple à prendre en main. Que ceux-ci se rassurent, Samsung préparerait également une version 8 pouces de sa tablette comme l’a appris WinFuture.

Le site allemand a en effet mis la main sur des visuels et certaines caractéristiques de la future Samsung Galaxy Tab A 8 2019. On y découvre une tablette avec des bordures assez épaisses, un appareil photo de 8 mégapixels positionné en haut à gauche du dos et un appareil photo de 2 mégapixels en façade. Pour l’écran, la Tab A 8 2019 serait logiquement équipée d’une dalle LCD de 8 pouces avec une définition de 1280 pixels par 800.

Par ailleurs, la tablette devrait être dotée d’une puce d’entrée de gamme Snapdragon 429 — contre un Exynos 7904 pour le modèle 10 pouces –, de 2 Go de RAM, de 32 Go de stockage extensible pas carte microSD et d’une batterie de 5100 mAh. Enfin, la tablette de Samsung serait dotée d’une prise casque, compatible Bluetooth 4.2, n-WLAN et 4G pour le modèle dédié.

Pour l’heure, on ignore encore quand sera lancée cette nouvelle Samsung Galaxy Tab A 8 2019. Selon WinFuture, la commercialisation arrivera cependant « bientôt ». Par ailleurs, si l’on ignore encore le tarif de cette tablette, on peut s’attendre à un prix particulièrement abordable compte tenu de ses caractéristiques.