Le Galaxy A10 de Samsung était un smartphone très réussi. Le coréen a mis à jour son terminal en ajoutant différentes fonctionnalités qui étaient manquantes comme un capteur d’empreintes digitales ou une batterie de 4000 mAh. Voici donc le Galaxy A10s.

Samsung a fait de sa gamme A l’une des plus importantes de ses produits disponibles. Son smartphone le plus abordable reste le Galaxy A10. Lors de notre test, il nous avait bien plu avec son rapport qualité-prix qui en faisait l’un des meilleurs du marché.

Cependant, nous pouvions déplorer l’absence d’un capteur d’empreintes digitales, et il semble que Samsung l’ait également compris avec cette mise à jour du smartphone : dites bonjour au Samsung Galaxy A10s.

Capteur d’empreintes digitales et nouvelle batterie

Samsung a rajouté une grosse fonctionnalité qui est ce capteur d’empreintes digitales pour sécuriser le smartphone. Disposé à l’arrière du smartphone, on attend de voir ce qu’il peut donner au niveau de ses performances, mais ceux disponibles sur les autres smartphones de la gamme A nous ont parus performants.

En plus de ce capteur, la firme coréenne a mis à jour la batterie, passant de 3400 à 4000 mAh ce qui permettra d’augmenter une autonomie déjà satisfaisante. On aura 4 coloris disponibles : noir, bleu et rouge comme pour le Galaxy A10 classique, mais aussi du vert qui fait son apparition.

Le reste de la fiche technique est la même que le modèle originel, avec son processeur Exynos 7884, ses 2 Go de mémoire vive et ses 32 Go de mémoire interne extensibles par MicroSD. Le smartphone tourne toujours sous Android 9.0 Pie avec le très bon One UI.

Nous n’avons pas encore d’information sur son prix et sur sa date de sortie. Le Galaxy A10 était sorti au prix conseillé de 159 euros, on peut s’attendre à une facture similaire pour le Samsung Galaxy A10s.