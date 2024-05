Test du Sony KD-55X85L : un TV au bon contraste et à faible consommation

La série X85L a été lancée fin 2023 par Sony et représente le milieu de gamme TV du fabricant. Elle est dotée d’une dalle LED capable d’afficher une définition Ultra HD et animée par Google TV. On peut compter sur le traitement d’image « maison », ainsi que sur une compatibilité avec le format HDR Dolby Vision et quelques aptitudes pour les jeux vidéo. Nous avons pu le tester pendant un moment et en voici notre avis.

Disponible en 55, 65 et 75 pouces, la série X85L constitue une offre intéressante pour les personnes qui sont à la recherche d’une image de qualité cinéma, notamment grâce au traitement d’image Sony. Elle peut compter sur une dalle LCD profitant d’un système de rétroéclairage LED sur toute sa surface, pour un contraste, à priori tout à fait satisfaisant, mais peut-être pas avec des contours aussi bien détaillés qu’avec la technologie Mini-LED. Cette dernière, plus précise, se trouve sur la série X95L du fabricant.

Cette série, comme les autres des TV Sony, embarque le système Google TV avec la possibilité de profiter de toutes les applications de streaming en vogue ainsi que de télécharger d’autres services et de s’interfacer, par exemple, avec les objets mobiles présents à la maison. N’oublions pas non plus certaines aptitudes pour le gaming, notamment la prise en charge des derniers formats et des technologies d’optimisation pour les PC et les consoles de jeu via des entrées HDMI 2.1.

Nous avons testé la version 55 pouces, mais toutes les observations et mesures que vous pourrez trouver dans cet article concernent également les plus grandes tailles. Est-ce un modèle intéressant et polyvalent ? Se distingue-t-il dans certains domaines au détriment d’autres ? Les réponses et bien plus dans notre test du TV Sony KD-55X85L.

Sony KD-55X85L Fiche technique

Modèle Sony KD-55X85L Dimensions 1228 mm x 784 mm x 336 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l'écran 55 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 20 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d'exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa Efficacité énergétique F Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle KD-55X85L prêté à la rédaction par Sony.

Sony KD-55X85L Design : cadre classe et plusieurs options pour les pieds

La série X85L de Sony adopte un design qui se veut à la fois sobre et élégant, fidèle à l’esthétique minimaliste privilégiée par la marque nipponne. Le modèle mis à notre disposition pour réaliser ce test arbore un cadre en métal, d’une finesse remarquable de seulement 2 mm, complété par des bordures noires discrètes de 5 mm d’épaisseur. Cela laisse une très grande place à l’image, en façade. La partie inférieure de l’écran se distingue légèrement par une épaisseur accrue, un choix de design subtil, mais appréciable.

En matière d’installation, Sony a mis l’accent sur la flexibilité et l’ergonomie, proposant diverses configurations pour les pieds de l’écran. Le téléviseur est donc équipé de pieds de type bâton en forme de « T » inversé, qui peuvent être ajustés sans l’usage de vis, s’insérant directement dans le châssis de l’appareil pour une installation aisée, mais parfaitement sécurisée. Les utilisateurs ont le choix entre une position centrale, soulevant l’écran à environ 7 cm du sol, avec un espacement des pieds de 44,5 cm, idéal pour les configurations compactes. Pour ceux qui disposent d’une barre de son ou nécessitant un placement plus large, les pieds peuvent également être écartés jusqu’à 110 cm.

Quelle que soit la solution choisie, il faut compter sur un meuble d’au moins 37 cm de profondeur. Sinon, le téléviseur peut être monté sur un mur grâce à un support de fixation VESA300, offrant ainsi une plus grande flexibilité d’installation.

Les deux pieds en position centrale L’un des deux pieds

Concernant la structure de l’écran, celle-ci propose une épaisseur variable, avec 3 cm au niveau de la partie supérieure et s’élargissant à près de 6 cm en bas, permettant d’intégrer différents composants, dont les haut-parleurs qui sont donc dirigés vers le sol.

Le téléviseur de dos de trois quarts Le téléviseur de profil

Le dos de l’appareil est revêtu d’un plastique robuste, orné de motifs carrés qui caractérisent le design de nombreux modèles de la marque, ajoutant une touche d’élégance discrète. Cependant, notez l’absence de système de gestion des câbles. Ce détail aurait pu parfaire l’aspect pratique et esthétique de ce téléviseur. Les câbles sont donc laissés à leur triste sort à l’arrière du TV.

Pas de guide-câble pour les organiser à l’arrière Le téléviseur de dos

Sony KD-55X85L Connectiques : deux entrées HDMI 2.1

Toutes les entrées et les sorties sont judicieusement orientées vers le côté ; cela permet de simplifier les branchements, particulièrement quand l’écran est accroché au mur. On trouve ici deux ports USB-A, dont un supporte la norme 3.0 pour un transfert de données accéléré, une sortie optique numérique pour une connexion audio de haute qualité et une entrée AV analogique polyvalente. Notez que cette dernière peut faire office de connecteur pour une barre de son Sony, grâce à l’intégration de la technologie S-Center, qui permet d’utiliser conjointement les haut-parleurs du téléviseur pour une expérience sonore enrichie.

En termes de connectivité HDMI, on peut compter sur la présence de deux entrées HDMI 2.0 et deux autres entrées HDMI 2.1, dont l’une prend en charge la fonction eARC, offrant une compatibilité avec les signaux Ultra HD à une fréquence allant jusqu’à 120 Hz. On peut regretter le non-support de quatre ports HDMI 2.1 qui se fait toujours attendre chez Sony (mais aussi chez d’autres comme TCL, Panasonic ou Hisense) alors que LG et Samsung proposent une totale connectivité 2.1 garantissant la possibilité, pour les personnes très équipées, de brancher plusieurs sources correspondantes.

En outre, comme toujours chez Sony, il est important de noter que pour accéder pleinement aux fonctions relatives à la norme 2.1, il ne faut pas oublier d’activer le mode Amélioré dans les réglages des ports HDMI. Par défaut, la marque configure ces ports en mode limité, une décision dont les raisons restent toujours obscures.

En outre, la gestion des standards HDR et de fréquence de rafraîchissement variable nécessite également une attention particulière puisqu’il faut choisir dans les paramètres entre le support du Dolby Vision et celui du VRR (Variable Refresh Rate). La coexistence de ces deux technologies est impossible sur cet appareil, imposant ainsi de privilégier l’un ou l’autre en fonction des besoins.

Pour revenir aux autres connectiques disponibles, sachez qu’il y a un port Ethernet, qui, bien que moins rapide que les connexions Wi-Fi actuelles, demeure pertinent pour les utilisateurs recherchant une connexion stable. Notez que le Wi-Fi intégré correspond à la norme 5, alors que plusieurs concurrents ont déjà adopté le Wi-Fi 6, procurant des performances supérieures. On trouve également des entrées pour la TNT, le câble et le satellite. Pour finir, le téléviseur est compatible Bluetooth 4.2.

Sony KD-55X85L Image : bon contraste et des couleurs presque fidèles

Le téléviseur de la série X95L est doté d’une dalle LCD de type VA (Vertical Alignment). Cette technologie est soutenue par un système de rétroéclairage LED sur toute la surface de l’écran, désigné sous le terme Full Array LED.

Comparativement à d’autres technologies d’affichage comme les TV Mini-LED ou encore plus nettement avec l’OLED, les angles de vision de ce modèle LCD sont relativement restreints, ce qui peut affecter l’expérience visuelle selon l’emplacement et l’angle avec lequel l’écran est observé.

Au cœur de ce téléviseur, on trouve le processeur 4K HDR Processor X1, un composant auparavant réservé aux modèles haut de gamme de Sony, mais qui équipe aujourd’hui les gammes intermédiaires, témoignant de l’évolution technologique et de la disponibilité de chipsets encore plus performants. Ce processeur est spécialement conçu pour optimiser le contenu affiché, y compris pour l’upscaling des sources non Ultra HD. Le traitement de l’image réalisé par ce processeur est de très bonne qualité, permettant de bénéficier d’une image claire, détaillée et naturelle grâce à la technologie 4K X-Reality Pro. Cette capacité à améliorer la netteté et les détails des contenus assure une expérience visuelle enrichie, avec des couleurs naturelles et un minimum de bruit vidéo.

En outre, les performances en matière de gestion des mouvements sont également remarquables grâce à la technologie X-Motion Clarity de Sony, qui s’assure que les objets en mouvement rapide sont affichés avec précision, sans traînées, même sur des arrière-plans complexes. On peut notamment apprécier ce travail dans des scènes comme en propose le film 6 Underground diffusé sur Netflix, par exemple.

Le système de local dimming, travaillant en synergie avec le rétroéclairage LED sur toute la surface, est efficace, bien que certains effets de blooming puissent subsister. Cependant, ces derniers sont notablement réduits sur ce modèle, démontrant l’efficacité des ajustements de Sony. On peut ainsi constater que les contours du Capitaine Nikko dans la série Another Life (S2E2) sont très bons. C’est également le cas lors de l’approche de la Lune dans le film The First Man avec une source disque Blu-ray.

De bon contraste et parfois du blooming limité Un contraste correct

Le blooming reste toutefois présent lorsqu’il y a plusieurs sources de lumière sur la même image ou que celle-ci est baignée par la lumière comme dans le film Gemini Man avec une source numérique MKV Ultra haut débit.

Les effets de postérisations sont également limités sur cette série, ce qui est appréciable notamment pour les contenus des plateformes de streaming, par exemple.

Comme les autres modèles de la marque, le X85L propose plusieurs modes d’image : Standard, Expert, Cinéma, Photo, Graphiques, Jeu et Intense. Pour nos mesures, comme souvent sur les TV Sony, c’est le mode Expert qui permet d’obtenir les meilleurs résultats. Avec ce paramètre activé et en laissant les réglages par défaut de ce mode, nous avons pu mesurer une fidélité des couleurs tout juste satisfaisante. En effet, le Delta E moyen a été mesuré à 3,38. C’est tout juste au-dessus du seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre les couleurs affichées et celles demandées. Il est donc possible d’obtenir des couleurs plus fidèles en réglant quelques paramètres dans les menus.

Le gamma moyen a pu être mesuré à 2,27 soit plutôt proche de la valeur attendue dans une ambiance sombre qui est de 2,4. Sur la courbe, on voit que les gris sont un peu trop clairs pour les plus faibles valeurs pour ensuite remonter, proposant, in fine, une image légèrement trop sombre par rapport à celle qui est attendue.

La température des couleurs moyenne est très proche de la valeur recherchée (6500 K), puisque mesurée à 6643 K avec une dérive chromatique tout à fait acceptable. Concernant le taux de contraste natif, nous avons mesuré une valeur de 2780:1, ce qui s’avère être moins élevé que celui proposé sur le Sony XR-75X95L (mini-LED), mesuré à 3673:1 dans les mêmes conditions. Notez que cette mesure est obtenue en désactivant la fonction Local dimming qui permet d’optimiser le contraste. C’est une procédure que nous utilisons pour tous les tests afin de pouvoir comparer ce paramètre puisque les fabricants utilisent des technologies d’optimisation qui mettent alors nos instruments de mesure en échec et rendent donc délicates les comparaisons. Sinon, avec la fonction Local dimming réglée sur bas (elle est réglée sur moyen par défaut), le contraste monte à 6112:1, ce qui est très bon.

L’espace colorimétrique rec709 est largement couvert, à 99,7 %, ce qui est excellent.

Le téléviseur supporte les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision. Comme les autres TV de la marque, il fait malheureusement l’impasse sur le format HDR10+ accepté sur les modèles de Samsung, Panasonic, Hisense ou Philips, par exemple. Toujours pas non plus de mode Filmmaker chez Sony, mode dans lequel tous les traitements sont désactivés. Il faut donc sélectionner le mode Expert qui propose, d’après nos mesures, les meilleurs résultats. Dans ces conditions, nous avons effectivement obtenu un Delta E moyen de 2,52 ce qui est satisfaisant, même si les plus exigeants pourront trouver à redire et plonger dans les réglages pour obtenir mieux.

Pour le pic de luminosité, en mode Expert, nous avons relevé une valeur maximale de 684 cd/m². Le pic de luminosité proposé ici est un peu faible, mais correspond finalement à un modèle de milieu de gamme. Pour obtenir le meilleur rendement, il est donc conseillé de faire un maximum d’obscurité lors du visionnage. À titre de comparaison, le modèle plus haut de gamme de la série X95L propose un pic de luminosité de 1442 cd/m², toujours en mode Expert.

Enfin, l’espace colorimétrique DCI-P3 est couvert à 94,42 %, ce qui est très bien. En outre, l’espace colorimétrique BT2020 est couvert à 72,14 %, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un modèle LCD, seul le TCL 65C845 arrive à faire mieux avec 78 %. Cette couverture reste toutefois inférieure à celle proposée par les modèles QD-OLED de Samsung et Sony (89 %).

Le téléviseur propose une luminosité constante jusqu’à 10 % de la surface de l’écran puis chute jusqu’à 503 cd/m² en plein écran.

Sony KD-55X85L Gaming : bien, mais toujours limité

Dans le domaine du gaming, la série X85L impose aux joueurs de faire un choix technique entre l’utilisation du Variable Refresh Rate (VRR) et du Dolby Vision, ce qui peut impliquer une limitation dans l’expérience de jeu. La présence de seulement deux entrées HDMI 2.1 pourrait ne pas suffire pour certains gamers très équipés, qui ressentiraient le besoin d’une troisième entrée de ce type afin de connecter simultanément plusieurs consoles ou un PC gaming, en plus de potentiellement intégrer une barre de son au système. Malheureusement, il faudra attendre que le chipset intégré puisse gérer plus d’entrées HDMI 2.1. Une promesse pour les prochaines générations…

Quant au temps de retard à l’affichage, ou input lag, nous l’avons mesuré à 20,4 ms. Cette valeur correspond à un léger décalage, correspondant à un peu plus d’une image entre l’action du joueur via la manette et sa répercussion à l’écran. Bien que ce niveau de performance soit tout à fait acceptable et puisse convenir à la grande majorité des joueurs, il est intéressant de noter que certaines marques concurrentes proposent des technologies plus avancées. À titre d’exemple, LG, avec sa série C3, atteint un input lag de seulement 9,2 ms, tandis que d’autres fabricants comme Samsung, TCL ou Panasonic promettent également de meilleures performances, avec des temps de retard similaires, garantissant moins d’une image de retard.

Par ailleurs, la fidélité des couleurs sur ce téléviseur est intéressante, avec un Delta E moyen mesuré à 2,48. Cela permet d’apprécier une bonne expérience visuelle avec un rendu naturel et pas saturé.

Enfin, comme c’est le cas pour les modèles de téléviseurs les plus récents, il est possible d’afficher une barre de jeu spécifique. Pour l’activer, il suffit d’une pression sur le bouton Menu de la télécommande, ce qui rend l’accès à ces réglages simples et rapides pour optimiser l’expérience gaming. Cette fonctionnalité offre aussi la possibilité d’accéder rapidement à des informations pertinentes sur le signal vidéo transmis par la source.

Sony KD-55X85L Audio : vite une barre de son pour un rendu plus profond

Sur le plan sonore, ce téléviseur est équipé de deux haut-parleurs à large bande, délivrant une puissance totale de 20 watts. Bien que cette puissance puisse sembler modeste, elle représente le seuil de base pour une expérience audio standard. À l’instar de nombreux modèles de la même marque, le téléviseur permet d’effectuer une calibration audio, une étape qui peut être lancée durant le processus de configuration ou à tout moment ultérieur, afin d’optimiser le rendu sonore en fonction de l’environnement d’écoute.

Notez que le TV est compatible avec des formats audio tels que Dolby Atmos et DTS. Cependant, en raison de la configuration audio intégrée, il est important de ne pas s’attendre à une grande puissance ni à une réelle immersion sonore. Oubliez les effets de plafond ou latéraux à défaut de haut-parleurs idoines. Malgré cela, le rendu sonore présente une scène assez large, avec une mise en avant notable des fréquences médiums, ce qui peut contribuer à une expérience d’écoute agréable pour les dialogues et certains genres musicaux.

Néanmoins, l’ensemble manque de dynamisme et de profondeur pour procurer une expérience vraiment immersive et convaincante. On aura donc vite fait (et bien fait) d’associer le téléviseur à un dispositif externe, tel qu’une barre de son ou un système home cinéma, pour ceux qui recherchent une qualité sonore supérieure et une expérience audiovisuelle plus riche.

Sony KD-55X85L Interface : Google TV, plein d’applications au bout de la télécommande et une interface conviviale

Le téléviseur Sony KD-55X85L est animé par le système Google TV, affichant ainsi une interface intuitive et familière. Ici, la navigation entre les différentes fonctionnalités et menus est fluide et nous n’avons pas rencontré de latences ou de ralentissements notables durant nos tests.

L’une des originalités des menus Sony, c’est l’ajout du Tableau de bord Eco, caractéristique des modèles 2023, qui centralise toutes les options relatives à l’économie d’énergie. Cette fonctionnalité permet d’ajuster les réglages du téléviseur selon les préférences personnelles et besoins spécifiques, le tout dans une interface engageante et bien organisée.

Le streaming de contenus audio et vidéo via Chromecast à partir d’appareils Android est bien entendu de mise. De même, la prise en charge d’Apple AirPlay étend cette fonctionnalité aux appareils iOS.

Concernant les réglages, le téléviseur propose plusieurs niveaux d’accès aux paramètres. Un premier niveau donne la possibilité de modifier rapidement le mode d’image, un avantage notable pour ceux qui cherchent à optimiser l’expérience sans effort. Ces modes d’image sont également accessibles, encore plus rapidement, via un bandeau qui s’affiche en bas de l’écran. Pour des ajustements plus fins, un menu plus approfondi est disponible, garantissant un contrôle précis de la configuration.

Comme les autres téléviseurs de la marque, on peut compter sur la présence de la plateforme de streaming Bravia Core. Rappelons qu’elle propose un catalogue exclusif de contenus issus des studios Sony Pictures, avec une qualité de visionnage exceptionnelle à très haut débit (en ayant pris soin de changer les paramètres par défaut au sein de l’application).

À cela s’ajoutent les applications de streaming les plus populaires, assurant aux utilisateurs un large éventail de divertissements. Il y a aussi une application native pour la lecture de contenus multimédias partagés sur le réseau domestique, mais celle-ci, dans notre cas, ne nous a pas donné pleinement satisfaction, car nous n’avons pas pu lire certains médias (certes exigeants) avec une parfaite fluidité. Nous avons dû passer par l’application VLC pour ce faire.

Deux télécommandes, mais pas de rétroéclairage

La série X85L est livrée avec deux télécommandes. Elles sont extrêmement similaires avec celles des précédents modèles. La première est en aluminium et dite connectée alors que la seconde est plus classique, tout en plastique, seulement infrarouge. La première est préférable, selon nous, car elle est plus simple et permet de faire tout ce que la seconde propose. Elle est identique à celle livrée avec le TV Sony X95L, mais malheureusement, sans le système de rétroéclairage.

Toujours pratique : un bouton TV permet de lancer immédiatement les programmes de la TNT et, juste en dessous, on peut choisir d’autres sources. Un bouton permet de déclencher l’assistant Google avec lequel on interagit via le microphone intégré. On apprécie également de trouver une touche Lecture/Pause plus ergonomique que d’ouvrir le menu de l’application en cours de lecture.

Les plateformes de streaming Bravia Core, Netflix, Disney+, Prime Video d’Amazon, YouTube et Crunchyroll sont directement disponibles à la faveur de touches dédiées.

Les télécommandes Sony sont encore alimentées par deux piles AAA alors que celles des TV de Samsung sont dotées de batterie rechargeable via un port USB-C ou au solaire (pour maintenir la charge). Un haut-parleur est intégré pour signaler sa présence, le téléviseur proposant la fonction Remote Finder pour la retrouver en cas de perte.

Sony KD-55X85L Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « Les 100 » sur Netflix (HD 5.1) pendant quatre heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Cinéma. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs, le Sony KD-55X85L consommait 43 Wh environ. Cette consommation s’avère particulièrement raisonnable.

Pour la série en HDR (Dolby Vision plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 62 Wh. Là aussi, c’est très peu. La consommation en veille est de 0,5 watt sauf si on laisse le mode réseau activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux et consommant alors 2 watts.

Sony KD-55X85L Prix et date de sortie

La série Sony X85L est disponible et déclinée en 55, 65 et 75 pouces pour des prix respectifs de 1190 euros, 1399 euros et 1990 euros.