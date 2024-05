Voici les 3 meilleures offres des French Day : Pixel 8, vélo électrique Decathlon et manette PS5

Les French Days 2024 ont débuté, et si vous n’avez pas pu suivre les deals de la semaine, voici ce que vous avez loupé : la manette PS5 est à prix cassé, le Pixel 8 se trouve dans un pack à prix intéressant et un vélo Decathlon perd 500 euros de son prix.

Les French Days ont débuté mardi 30 avril, et si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures offres que nous avons partagées depuis le début de semaine et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Les French Days sortent le grand jeu avec la DualSense PS5 à prix cassé sur Amazon

Ce qu’il faut retenir de la Sony PlayStation DualSense

Une manette bien finie et ergonomique

Des fonctionnalités exclusives comme le retour haptique

Compatible avec Windows 11, Mac, Android et iOS

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la Sony PlayStation DualSense est maintenant disponible en promotion à 54 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Decathlon retire 500 € à son Btwin LD 920 E avec boîte auto pendant les French Days

Les points forts du VAE Btwin LD 920 E

Son moteur et sa boîte de vitesses automatique

Son comportement électrique exemplaire

Sa bonne autonomie

Habituellement affiché à 2 999 euros en neuf, le vélo électrique Btwin LD 920 E est actuellement en promotion à 2 499 euros sur le site de Decathlon. Par ailleurs, n’oubliez pas que vous avez droit à des aides de l’État pour réduire la facture.

Boulanger brade le Google Pixel 8 pour les French Days, dans un pack avec un Google Nest Hub offert

Les points forts du pack Google

Un smartphone avec un excellent capteur principal et sept ans de mises à jour

Un bel écran 120 Hz

Une enceinte connectée compacte et pratique

Au lieu de 799 euros le tout si acheté séparément, le pack Google Pack Pixel 8 (128 Go) + Nest Hub 2 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Boulanger.

70 Go à moins de 7 €/mois : c’est la super offre des French Days côté forfaits mobile

Que propose ce forfait de Cdiscount mobile ?

70 Go de données 4G en France + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Pendant les French Days, le forfait mobile 4G de 70 Go proposé par Cdiscount mobile est affiché à 6,99 euros par mois. Et, c’est sans engagement ! Pour un euro de plus par mois, vous avez 100 Go de données 4G.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G

80 Go Appels illimités 90 Go en France 16 Go en Europe 8.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 12.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 80 à 120 Go Appels illimités 80 Go - 120 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.