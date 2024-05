Elon Musk inquiète chez Tesla, la batterie solide pour voiture électrique arrive et une faillite en vue d’un fabricant européen de vélos – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 29 avril 2024 a été marquée par plusieurs actualités fortes dans le domaine du vélo électrique et de la voiture électrique. Elon Musk multiplie les annonces incompréhensibles chez Tesla, la batterie solide révolutionnaire semble arriver plus tôt que prévu dans nos voitures électriques et un énième fabricant européen de vélos s'approche de la faillite. Voici le récap' Survoltés de la semaine.

Mais que fait Elon Musk avec Tesla ?

Après des résultats décevants sur le premier trimestre 2024, Elon Musk multiplie des annonces dont on peine à saisir le bon sens. Après la mise en pause (au mieux) de la Tesla à 25 000 dollars au profit d’un « Robotaxi » autonome, Musk sabre dans les effectifs, et vient ainsi de limoger l’équipe entière en charge des superchargeurs, le réseau de charge rapide – et probablement la plus belle réussite – de la marque. Avec jusqu’à 20 000 licenciements à terme, il a sans doute une vision, mais on a du mal à suivre.

La batterie solide pour voiture électrique arrive bientôt (ou presque)

La batterie solide, c’est un peu le graal de la voiture électrique, promettant des autonomies, des temps de charge et des coûts jamais vus. Si 2030 semblait être la date à laquelle les premières batteries de ce nouveau genre sortiraient, CATL, le leader mondial de la batterie, a pris tout le monde de court en annonçant une industrialisation dès 2027. Attention cependant, il s’agira dans un premier temps de quantités très réduites ; beaucoup d’obstacles restent à lever avant une industrialisation massive.

Une nouvelle faillite en vue pour un fabricant européen de vélos

2023 fut le théâtre d’un grand nombre de faillites dans le secteur du vélo, qu’il soit mécanique ou électrique. 2024 continue sur cette lancée, et le fabricant autrichien WSF Bicycle Technology en fait les frais, puisqu’il est officiellement insolvable. La forte baisse de la demande observée post Covid-19 est la principale raison évoquée. Une procédure de restructuration a été lancée, mais une mise en faillite pourrait être actée si les résultats ne suivent pas.