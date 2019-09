L’application WallPix propose toute une galerie de fonds d’écran adaptés aux Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ et spécialement conçus pour camoufler le poinçon des smartphones.

Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ se parent d’un design bien particulier marqué par le trou au sommet de leur écran. Rappelons que ce poinçon sert à loger le capteur photo frontal sans trop mordre sur l’espace d’affichage. Cependant, nombreux sont les utilisateurs à vouloir camoufler cette bulle avec un fond d’écran ingénieux.

Pour ma part, j’ai bricolé un fond d’écran avec les moyens du bord pour obtenir le parfait fond d’écran. Mais vous n’avez pas à vous embêter de la sorte pour trouver le vôtre puisque l’application WallPix est désormais là pour vous mâcher le travail.

WallPix propose une galerie de fonds d’écran agencé comme il faut pour que le trou dans l’écran du Galaxy Note 10 se fonde dans le décor et se fasse oublier grâce, entre autres, à des personnages tels qu’Iron Man, Groot, Spider Man ou Krilin.

Honestly I was disappointed in the lack of Note 10 cutout wallpapers, so I'm glad this finally got made 🔥https://t.co/O4zjRchZsD pic.twitter.com/VZ1mFGHjZk

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 2, 2019