Le Samsung Chromebook 4+ devrait être dévoilé d’ici la fin de l’année : un Chromebook de 15,4 pouces de diagonale.

Ce n’est pas une officialisation, mais le média ChromeUnboxed a mis la main sur un futur produit de Samsung : un Chromebook avec une diagonale de 15,4 pouces qui porte le doux nom de Chromebook 4+. Si cette annonce est officialisée, il s’agirait de la quatrième génération de Chromebooks du constructeur coréen.

Malheureusement, comme vous allez le voir, les caractéristiques techniques attendues sont loin d’être d’un Chromebook haut de gamme :

Chrome OS

Processeur dual core Intel Celeron N4000 (Gemini Lake)

4 Go de mémoire RAM DDR4

32 Go de stockage eMMC

Écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 non tactile

2 x USB-C (compatible charge) USB 3.0 et une prise combo casque / microphone

Port MicroSD

Caméra frontale HD 720p

Ce Chromebook 4+ devrait être officialisé autour de 330 dollars (300 euros HT), et il sera sans doute décliné avec un écran de 11,6 pouces de diagonale. Ces machines seront limitées par le processeur Intel Celeron N4000 avec une petite quantité de mémoire RAM et peu de stockage interne.

Ce n’est pas le Chromebook le plus attendu, de son côté Google pourrait créer la surprise avec le Pixelbook Go, s’il arrive cette année comme le suggère certaines rumeurs. Il fera probablement ses débuts lors de l’événement spécial annuel de Google où le Pixel 4 sera dévoilé. Pour rappel, l’événement « Made by Google » aura lieu le 15 octobre. Il ne reste donc que quelques jours avant de savoir ce que Google a prévu.