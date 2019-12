Samsung Galaxy S11+ : l’agencement du module photo revu et corrigé dans ce nouveau rendu

Une nouvelle image du module photo arrière du Samsung Galaxy S11+ a été publiée par OnLeaks dévoilant un agencement des capteurs différents par rapport aux précédents rendus dévoilés.

Le Samsung Galaxy S11+ refait parler de plus belle en cette toute fin d’année. OnLeaks a dévoilé un nouveau rendu dévoilant le module photo arrière du smartphone. Plus précisément, cette image vient apporter une correction par rapport à celles dévoilées auparavant par le célèbre leaker.

Sur l’image en question, on peut voir que le module du Samsung Galaxy S11+ serait toujours placé en haut à gauche du dos et occuperait toujours un espace assez grand. C’est la disposition des capteurs qui changent cependant entre ce nouveau rendu et tous les précédents.

On voit ici les capteurs principaux disposés en L à l’envers : trois en colonne sur la gauche et un quatrième en haut à droite du module rectangulaire. Ce n’est pas terminé, on voit aussi deux toutes petites ouvertures près de ce dernier qui semblent vraisemblablement un être un capteur ToF et un capteur de mise au point. Le flash LED, lui, est centré sur la droite.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019