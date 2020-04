Mort logicielle des Galaxy S7 et S7 Edge : Samsung enterre ses champions de la longévité

Les Samsung Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge ne recevront plus de mises à jour logicielles de la part de leur constructeur. Cela marque donc la fin de ces champions de la longévité.

Les Samsung Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge sont deux exemples à suivre en termes de longévité. Si cela fait un certain temps qu’ils ne reçoivent plus de mises à jour majeures d’Android, ces smartphones continuaient encore de profiter de patchs de sécurité chaque trimestre, alors que leur sortie commerciale remonte à 2016.

Les utilisateurs de ces produits pouvaient donc continuer de les utiliser sans avoir trop à craindre pour la sécurité de leurs données personnelles. Hélas, rien n’est éternel et Samsung a désormais enterré les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge après quatre ans de bons et loyaux services.

En effet, les deux téléphones ont disparu de la page Samsung Android Security Updates qui liste tous les appareils profitant encore d’un suivi logiciel de la part du géant sud-coréen. On notera tout de même que le Galaxy S7 Active figure toujours parmi les smartphones recevant des mises à jour chaque trimestre, mais cela ne devrait pas durer longtemps.

Achat écoresponsable et bien rentabilisé

La famille des Galaxy S7 avait connu un franc succès commercial et c’est parce qu’elle a été portée par de bonnes ventes qu’elle a pu profiter aussi longtemps d’un suivi logiciel. Ces téléphones nous auront surtout prouvé qu’à une époque où la durée de vie de certains smartphones n’excède pas les 18 mois, il est possible de garder ses appareils plus longtemps.

En un sens, les Samsung Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge ont favorisé des comportements écoresponsables. On imagine aussi que les utilisateurs ayant gardé leur téléphone pendant quatre ans peuvent être satisfaits de leur achat bien rentabilisé.