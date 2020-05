Contre toute attente, Samsung pourrait lancer ses Galaxy Book Ion et Flex en Europe

Comme son compatriote LG, Samsung ne commercialise plus de PC portables en Europe. Une décision prise en 2014 chez Samsung après des ventes trop faibles, mais l'on apprend aujourd'hui que la firme pourrait faire un nouvel essai en commercialisant ses Galaxy Book Ion et Flex sous nos latitudes.

Si l’information se confirme, il pourrait s’agir du comeback de l’année. D’après nos confrères allemands du site Winfuture, Samsung préparerait son grand retour sur le marché du PC portable en Europe. Après l’avoir abandonné en 2014, après des ventes trop fragiles, le géant coréen prévoirait d’y remettre un orteil au travers de deux appareils annoncés en fin d’année dernière et commercialisés en Corée et outre-Atlantique : les Galaxy Book Flex et Ion. Le premier est un convertible, le second un laptop classique, tous deux sont équipés d’écrans QLED maison et de processeurs Intel.

5 ordinateurs pressentis en Allemagne

D’après les informations de WinFuture, valables pour l’Allemagne, Samsung se préparerait à lancer outre-Rhin trois Galaxy Book Ion (un modèle de 13,3 pouces et deux variantes en 15,6 pouces) et trois modèles de Galaxy Book Flex (un de 13 pouces et deux autres de 15,6 pouces là aussi). Une offre réduite, mais suffisante pour tâter le terrain et potentiellement lancer plus d’appareils par la suite.

Ici le Galaxy Book Flex et son S-Pen

Pour l’heure, aucune date de lancement précise n’est évoquée par le site teuton, qui ignore également les tarifs que Samsung mettrait en place. Il faudrait néanmoins compter sur des versions Core i5-10210U ou Core i7-10510U ; 8 ou 15 Go de RAM et 256 ou 512 Go de SSD pour le Book Ion, et sur des modèles équipés de Core i5-1035G4 ou Core i7-1065G7 ; 8 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de SSD pour le Book Flex.

Nous avons contacté Samsung France pour tenter d’en savoir plus sur un éventuel lancement de ces deux appareils dans l’Hexagone.

Écrans QLED et recharge Qi intégrée au trackpad…

Les Galaxy Book Flex et Ion ont pour particularité de miser sur des dalles QLED Full HD conçues en interne par le Coréen. Une technologie qui permet aux deux ordinateurs portables de profiter de bons contrastes et de couleurs, en théorie, plus vivantes que sur des dalles LCD classiques. Samsung mise par ailleurs ici sur une luminosité allant de 400 à 600 nits, pour une lisibilité optimale même en extérieur.

Autre particularité de ces deux produits : la présence d’une bobine de recharge Qi. Il est ainsi possible de recharger un smartphone compatible avec la charge par induction en le déposant simplement sur le trackpad. L’autonomie des Galaxy Book Flex et Ion est par ailleurs copieuse, puisqu’estimée à 15 heures.

Ici le Galaxy Book Ion

Du côté de la connectique, on retrouve deux ports USB-C Thunderbolt 3, un lecteur de cartes microSD et même des ports USB Type-A et HDMI dans le cas du Book Ion, un peu plus épais. Le Book Flex, lui, peut compter sur la présence d’un écran tactile prenant en charge le stylet S-Pen utilisé habituellement sur les smartphones Galaxy Note.