Le prix du Samsung Galaxy S20 en version 5G devient enfin intéressant avec cette promo

La version 5G du Samsung Galaxy S20 aura mis du temps à être en promotion. C'est désormais chose faite chez SFR grâce à une remise de 70 euros.

Alors que les Samsung Galaxy Note 20 viennent de sortir, le Samsung Galaxy S20 reste encore l’un des meilleurs smartphones de cette année, surtout dans sa version 5G qui lui assure une meilleure longévité. Chez SFR, c’est justement la version 5G du Samsung Galaxy S20 qui est en promotion grâce à une remise de 70 euros. En effet, son prix d’achat passe à 229 euros, avec une mensualité de 8 euros sur 24 mois, pour toute souscription au forfait 80 Go de SFR.

Les détails de l’offre sur le Samsung Galaxy S20 5G

Jusqu’au 15 septembre seulement, SFR réduit le prix du Samsung Galaxy S20 5G de 70 euros. Son prix passe ainsi à 229 euros, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Au total, le Samsung Galaxy S20 5G revient à 421 euros étalés sur deux ans en sélectionnant le paiement en 24 fois sur le site de SFR. À titre de comparaison, il est affiché à 1 009 euros sur le site de Samsung.

Pour obtenir ce prix avantageux, il est nécessaire de souscrire au forfait 80 Go de SFR, l’un des plus complets du marché. Il comprend chaque mois :

80 Go de données mobiles en France (DOM inclus), en Europe, en Suisse et en Andorre

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France (DOM inclus), l’Europe, la Suisse et l’Andorre

une deuxième carte SIM avec 1 Go de données mobiles, pour les tablettes ou montres connectées par exemple

Le forfait 80 Go de SFR est proposé au prix de 30 euros par mois la première année, puis 45 euros, avec un engagement d’un an. Si vous êtes déjà client box chez SFR, le forfait 80 Go est 10 euros moins cher.

L’accent mis sur la photo

En photographie, Samsung a rattrapé le retard qu’il avait accumulé sur la concurrence. D’un point de vue matériel d’abord, on trouve trois caméras au dos du Samsung Galaxy S20 :

un appareil principal de 12 mégapixels

un appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels

un appareil de 64 mégapixels dédié au zoom

Dans les faits, chacun des capteurs est remarquable. Le Samsung Galaxy S20 se débrouille très bien, que ce soit avec le capteur ultra grand-angle ou avec le zoom ×3 qui est presque sans perte. Il est même possible de zoomer jusqu’à x30, mais il s’agit ici alors d’un zoom numérique. Surtout, Samsung est parvenu à conserver une certaine harmonie des couleurs sur ses trois capteurs.

Le capteur principal reste le plus important, et celui du Samsung Galaxy S20 se débrouille particulièrement bien, dans toutes les circonstances. De jour, les photos sont détaillées avec une excellente gestion de la plage dynamique. De nuit, grâce au mode dédié, le Samsung Galaxy S20 parvient à récupérer des informations dans les zones très sombres tout en exposant correctement le reste de la scène. Bref, vous l’aurez compris, il s’agit d’un excellent photophone.

Une réussite esthétique, un plaisir à prendre en main

Le design du Samsung Galaxy S20 est très réussi. Son écran recouvre une très grande partie de la face avant. Un petit poinçon central logeant le capteur photo frontal est le seul élément qui vient le perturber. Les bordures latérales sont très fines, et la sensation d’immersion que procure l’écran est facilitée par ses bords légèrement incurvés.

Surtout, avec son superbe écran AMOLED de 6,2 pouces, le Samsung Galaxy S20 est l’un rares flagship de 2020 à pouvoir être facilement manipulé à une main. D’autant qu’il est relativement léger avec un poids de 163 grammes affiché sur la balance. Enfin, Samsung a décliné son flagship en trois coloris très réussis. Vous pouvez opter pour un discret gris anthracite, ou alors miser sur l’originalité avec les coloris bleu ou rose aux reflets colorés. Tous les trois sont disponibles sur la boutique de SFR.