Smartphone à écran enroulable : Samsung va mettre la gomme en 2021

D’après un rapport de The Elec, Samsung va développer de nouveaux form factors qui se concentreront sur les smartphones à écran enroulable et coulissant. Et ce dès 2021.

Si Samsung semble avoir une longueur d’avance sur les smartphones pliables avec déjà deux gammes proposées à son catalogue — les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip –, la marque coréenne aurait cependant tendance à accuser un petit train de retard sur les appareils à écran enroulable ou coulissant.

LG et Oppo devancent en effet la concurrence grâce à des prototypes enroulables à la fois aboutis et déjà réels : le premier a notamment intronisé son LG Rollable lors du Consumer Electronics Show (CES) 2021, lorsque le second a profité de son événement Inno Day pour révéler le concept Oppo X 2021.

Un premier prototype dès 2021 ?

Mais Samsung ne compte pas rester les bras croisés et regarder la concurrence prendre le large. Au contraire. Le chaebol compte sur l’année 2021 pour revenir à la hauteur de ses adversaires et développer de nouveaux facteurs de forme matérialisés par des appareils enroulables et coulissants, relaye le média coréen The Elec, qui cite Samsung Displays.

Samsung devrait ainsi mettre les bouchées doubles pour sortir un premier concept, si ce n’est pas un premier produit de la sorte au cours des onze prochains mois. La multinationale a déposé de multiples brevets en la matière, reflétant ici ses ambitions sur le segment des appareils mobiles enroulables. LetsGoDigital avait même imaginé un premier produit.

D’autres appareils pliables en embuscade

Selon le vice-président de la société, en la personne de Choi Kwon-young, le groupe compte également renforcer sa position sur le marché des appareils pliables, avec de nouveaux produits équipés d’écrans de petite et moyenne taille. Bref, ce champ de bataille va accueillir de plus en plus de belligérants qui ne manquent clairement pas d’idées pour nous surprendre.