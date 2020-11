Oppo X 2021 : un concept de smartphone à dérouler sans faire de pli

Dévoilé de l'événement "Inno Day", l'Oppo X 2021 est un concept de smartphone qui a la particularité d'avoir un écran enroulable passant de 6,7 à 7,4 pouces sans trace de pliure en son centre.

Voici l’Oppo X 2021. Comme prévu, son constructeur l’a dévoilé aujourd’hui lors de sa conférence « Inno Day », mardi. Ce smartphone a la particularité d’avoir un écran OLED déroulable permettant de passer d’une diagonale d’affichage de 6,7 à 7,4 pouces.

Toutefois, ne considérez pas cet Oppo X 2021 comme un produit fini. Il s’agit avant tout d’un concept servant de vitrine technologique à la marque chinoise. L’idée est avant tout de montrer les innovations que l’entreprise souhaite insuffler sur le marché des smartphones.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm

