Oppo s’apprête à dévoiler un concept de smartphone à écran déroulable

Oppo annoncera ce mardi un nouveau concept phone. Il devrait s’agir d’un smartphone à écran déroulable, un format de smartphone sur lequel se pencheraient également Samsung, LG ou TCL.

Après les smartphones à écran pliable, l’une des prochaines évolutions du marché pourrait concerner les appareils à écran déroulable. En effet, comme Samsung, LG ou TCL, Oppo travaille à son tour sur une technologie de ce type.

Le constructeur chinois a en effet publié sur Twitter une image teasing pour une annonce prévue ce mardi 17 novembre. Il s’agira, selon le constructeur, « d’inaugurer une nouvelle ère pour les écrans » avec un concept phone dévoilé pendant l’Oppo Inno Day.

We’ve been exploring new shapes and forms.

Find out how your next device feels on November 17th. Streaming live on Twitter from 16:00 (GMT+8). #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/18B5KExupS

— OPPO (@oppo) November 16, 2020