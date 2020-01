Samsung ferait déjà des démos privées de son smartphone extensible au CES 2020

Au CES 2020, en marge de toutes ses présentations officielles, Samsung organiserait des démos privées de son prototype de smartphone extensible avec écran déroulable. Cela prouverait que le géant sud-coréen aurait conçu un modèle assez proche du produit final alors qu'on ne connait ce projet que par le biais de brevets pour l'instant.

On le sait, Samsung planche sur un nouveau smartphone pliable similaire aux modèles à clapet comme le Motorola Razr. Cet effort s’inscrit dans la continuité du Galaxy Fold et, d’après les dernières informations, ce nouvel appareil se voudrait même être un peu moins cher en embarquant un Snapdragon 855 au lieu de 865.

Or, ce ne sont pas là les seules initiatives de Samsung en termes d’appareils au format changeant. En effet le géant coréen, au travers de plusieurs brevets mis en lumière au cours des derniers mois, a manifesté son intérêt pour les smartphones extensibles. Que ce soit par le biais d’un écran à dérouler pour obtenir une zone d’affichage un peu plus grande — vu également ici –, ou un terminal avec slider pour le transformer en petite tablette, voire avec un double slider pour déplier encore plus l’écran, les pistes explorées sont nombreuses.

Démos privées au CES 2020

À cet égard, des médias coréens — repris par Phone Arena — pensent savoir que Samsung va proposer des démonstrations d’un tel prototype en comité privé pendant le CES 2020 qui a lieu actuellement à Las Vegas aux États-Unis. On imagine que seuls des partenaires très proches de la marque y seront conviés et il y a donc peu de chances que des images de l’appareil fassent surface avant un certain temps.

Cependant, si cette information s’avère exacte, cela voudrait dire que Samsung a assez confiance en son prototype pour déjà le montrer à quelques privilégiés. Cela signifierait ainsi que le constructeur ne serait plus très loin du modèle fini de ce smartphone extensible à écran déroulable. Il est cependant trop tôt pour commencer à parler de la moindre commercialisation.

En attendant, le supposé Samsung Galaxy Fold 2 devrait être présenté le 11 février prochain aux côtés des Galaxy S11 (ou S20).

