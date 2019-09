Samsung veut bien sûr étendre ses écrans pliables à de nouveaux concepts, sur lesquels il travaille en interne. Nous en découvrons un nouveau aujourd’hui : un smartphone classique à écran extensible vers le haut.

Samsung est actuellement dans l’œil médiatique puisque son Galaxy Fold, premier smartphone pliable de la marque, est enfin disponible sur le marché. Il a donc la lourde charge de convaincre sur le concept, et faire en sorte de rendre petit à petit accessible la technologie au plus grand nombre.

Pour réussir à démocratiser la technologie, il lui faudra toutefois bien plus d’appareils. Il travaille donc en interne à créer de nouveaux concepts, que nous pouvons voir par le biais de ses dépôts de brevet.

Un nouveau Samsung à écran extensible

Comme toujours, c’est le site LetsGoDigital qui a repéré le brevet et a donc pu nous réaliser quelques rendus du potentiel téléphone. Le brevet a été déposé auprès des autorités américaines et a été publié le 29 août 2019.

Le concept décrit ici est assez particulier. Il s’agirait d’un smartphone muni d’un écran pliable, mais dont le design serait somme toute le même que les smartphones actuels.

La particularité est qu’il serait possible de tirer la partie haute du smartphone pour dérouler un plus large écran, à loisir. Cet écran s’enroulerait naturellement dans la partie basse du téléphone, qui cacherait le tout.

Voilà un concept étonnant, mais pas dénué d’intérêt, qui pourrait qui plus est être utilisé rapidement sur des projets plus communs qu’un Galaxy Fold… à l’image d’un Galaxy S11, comme l’espère LetsGoDigital. Toujours est-il qu’il ne s’agit que d’un brevet, ce qui ne garantit pas la sortie d’un appareil de la sorte. On sait seulement que Samsung y réfléchit.