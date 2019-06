Samsung a déposé un brevet dans lequel il imagine un smartphone pouvant s’étirer grâce à l’intégration d’un écran déroulable.

En termes de smartphone pliable, Samsung avait frappé fort avec son Galaxy Fold. Ce dernier a rencontré quelques soucis quant à son lancement officiel, mais il pourrait finalement arriver sur le marché dès cet été. Parallèlement à cette aventure, le géant sud-coréen explore d’autres idées innovantes.

Le site LetsGoDigital a ainsi déniché un brevet déposé par Samsung concernant un smartphone dont l’écran flexible peut se dérouler dans le sens de la longueur. On passerait ainsi d’un appareil relativement petit et compact à une ardoise très étirée comme le montre l’image en Une de cet article.

Plus fin qu’un Galaxy Fold ?

Il serait bien difficile de comparer ce design atypique à un smartphone déjà existant, quoique la forme dépliée fait un petit peu penser à l’allure étirée des téléphones 21:9.

Cette solution peut se révéler intéressante pour obtenir un smartphone plus fin que le Galaxy Fold et sans avoir besoin d’intégrer un second écran à l’extérieur. D’autres questions concernant la résistance ou la coque de protection peuvent se poser, mais rappelons qu’il s’agit ici d’un concept. En d’autres mots, c’est une idée qui a été couchée sur un document. Et si elle est sans doute envisagée par Samsung, rien ne prouve que le constructeur s’y penche sérieusement.