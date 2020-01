Les 10 grandes tendances du CES qui auront un impact sur 2020 et au-delà

Après le déluge d'annonces, plusieurs thèmes émergent du CES qui auront un impact sur 2020 et au-delà.

Deuxième jour du salon, nous avons déjà publié 95 articles dédiés au plus grand salon tech. Pourtant, c’est loin d’être terminé.

Le PC nous survivra

Les smartphones pliables sont déjà présentés comme la prochaine grande vague de technologie, et que cela se vérifie ou non, l’industrie n’a pas l’intention de s’arrêter là. Votre premier appareil pliable ne sera peut-être pas un smartphone, mais plutôt un PC hybride.

Pourquoi construire un PC pliable ? Pour la portabilité, pardi. Conceptuellement, c’est l’opposé de ce que la plupart des smartphones pliables essaient de faire. Samsung et Huawei tentent de concevoir un appareil de la taille d’un smartphone traditionnel et de l’agrandir. Mais l’idée derrière ces ordinateurs portables pliables est de prendre un PC de taille normale et de le rendre plus petit. On profite, au passage, des dalles OLED qui n’ont fait qu’une timide apparition sur le marché du PC pour le moment.

La 8K ne fait pas encore rêver

La 8K est peut-être loin des résolutions que vous aviez fixé pour 2020, néanmoins cette définition commence sa timide ascension sur de très grandes dalles.

Aussi magnifique soient-elle, les TV OLED et QLED 8K ne résolvent aucun des problèmes de la 8K. Il n’y a toujours pas de véritable contenu 8K. Le mieux que les fabricants de TV puissant faire est de s’appuyer sur l’upscaling basé sur l’IA et de faire de vagues promesses sur le streaming 8K dans un avenir pas trop lointain.

La 5G s’immisce partout

CES n’est pas vraiment de salon des technologies mobiles, ça sera plutôt le MWC, mais toutes les entreprises de technologie expertes du mobile sont présentes, et la 5G est ce qui transpire en ce moment.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de nouveaux smartphones au CES, la 5G est bien plus que cela, elle sera dans nos tablettes, nos PC… et dans des idées plus larges comme les villes intelligentes.

La Switch fait des émules

Le format Switch avait, depuis longtemps, été copié. On ne parle pas des clones de Switch, mais de vrais produits qui ont su reprendre l’ergonomie de la console de Nintendo.

C’est le cas de ce concept de PC Alienware avec des manettes de type Joy-cons, ou encore de l’accessoire présenté par Razer.

Premières lueurs des alternatives à l’OLED

MicroLED, Mini LED, Direct LED… les fabricants de TV investissement actuellement des milliards d’euros pour développer des alternatives à l’OLED et ses contrastes infinis. Ces technologies dérivent des grands écrans LED émissifs avec un processus de fabrication se révèle très complexe.

Les géants de l’industrie font face à des difficultés liées à la miniaturisation. Néanmoins, les fabricants avancent petit à petit toujours dans l’intérêt des utilisateurs : des images de qualité avec des prix plus abordables grâce à une concurrence accrue.

L’audio sans fil est désormais une affaire sérieuse

Maintenant que la plupart des smartphones n’ont plus de prises casque, on se plaint souvent concernant le Bluetooth. Cette année au CES, un groupe industriel en charge de définir la norme, le Bluetooth SIG, a introduit de nouvelles fonctionnalités qui devraient répondre à cette plainte. Le Bluetooth LE Audio arrive avec des nouveautés bienvenues. Une meilleure qualité sonore, une meilleure latence, une assistance auditive, un meilleur appareillage, une réduction de la consommation énergétique… on laisse découvrir tout ça.

Le gaming excite les fabricants

Des écrans plus larges, plus grands, plus rapides… les fabricants s’excitent et ils ont bien raison. L’année 2020 s’annonce comme une des plus excitantes pour le jeu vidéo, avec l’arrivée simultanément de la PlayStation 5 de Sony et de la Xbox Series X de Microsoft.

Sans oublier les services de cloud gaming qui prendront leur envol avec l’arrivée des connexions à très haut débit comme la 5G.

Nous allons tous terminer dans des sièges sur roues

L’entreprise passée sous le giron de Ninebot en 2014 a fait des trottinettes et gyropodes électriques sa spécialité. Cette fois-ci, la société s’aventure sur un nouveau terrain encore jamais exploité, matérialisé par un siège sur roues capable d’accueillir une personne en son bord.

Les données de santé sont une mine d’or

C’est assez fou, il faut la voir pour le croire : la montre ScanWatch envoie de la lumière à travers les vaisseaux sanguins du poignet pour mesurer la quantité d’oxygène dans le sang. Cette surveillance des niveaux d’oxygène a pour objectif de nous aider à combattre les troubles de l’apnée du sommeil. La montre possède également un moniteur de fréquence cardiaque qui capture les battements cardiaques irréguliers, y compris la fibrillation auriculaire.

Les systèmes de santé sont en train d’adopter ces produits médicaux connectés qui permettent aux médecins de récupérer et analyser des données de santé plus fiables afin de fournir une réponse plus personnalisée aux patients, ce sont également des produits qui intéressent beaucoup les assureurs et les groupes pharmaceutiques. Ces derniers peuvent plus facilement mener leurs études avec un suivi plus précis et évidemment une mise en place moins coûteuse. Les instituts de recherche et les industriels ne se feront pas prier pour collecter, analyser et retransmettre ces données… à nous d’exiger une vraie éthique aux fournisseur de données de santé.

« Si la dernière décennie a été mobile… les prochaines années seront axées sur la mobilité »

Si la dernière décennie a été mobile… les prochaines années seront axées sur la mobilité » : ce sont les mots de Kenichiro Yoshida, PDG de Sony. Le fabricant japonais a peut-être réalisé ce qui pourrait être l’une des plus grandes annonces surprises au CES de cette année : une voiture. Nommée Sony Vision-S, il s’agit d’une berline électrique conçue pour mettre en valeur les nombreuses technologies japonaises, des produits de divertissement aux capteurs de caméras.