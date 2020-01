Prise en main du Dell Concept Ori : l’écran pliable veut révolutionner les ordinateurs

Dell n'avait pas que des produits prêts pour le CES 2020. Nous avons aussi pu découvrir en avance un premier prototype d'ordinateur à écran pliable, toujours en conception dans les laboratoires du constructeur.

Dell nous a bien conviés quelques semaines avant le CES 2020 à découvrir ses nouveaux produits en avant-première, comme le Dell XPS 13 2020 ou encore le Latitude 9510. Mais ce n’était pas la seule surprise qu’il nous réservait…

Le constructeur a également sorti de ses fourneaux quelques concepts encore en création au sein de l’entreprise. Parmi eux, le Concept Ori est un ordinateur portable disposant d’un écran pliable.

Se préparer à la révolution à venir

Dans l’idée, notre prise en main du Concept Ori est finalement assez similaire à celle du Concept Duet, qui lui dispose de deux écrans classiques séparés par une charnière. À ceci près bien sûr que, écran pliable aidant, le Concept Ori n’a aucune séparation entre le haut et le bas de l’appareil.

Il subit aussi son statut de concept, qui cette fois-ci est très clairement marqué. Là où le Concept Duet semble prêt à sortir dans quelques mois sur le plan matériel, le Concept Ori n’est très clairement pas encore au même stade d’avancement. Les finitions n’y sont pas bien sûr, et l’écran reste protégé par un revêtement en plastique paraissant quelque peu fragile et donc incompatible avec la volonté de Windows 10 de mettre en avant l’usage d’un stylet. Ceci étant, il faut avouer que ses dimensions, qui lui offre la préhension d’un roman à gros volume, a ce petit quelque chose de charmant qui donne envie d’y revenir.

Les charnières ne sont pas prêtes non plus, l’appareil ayant un petit côté « ressort » lorsque l’on cherche à le fermer en entier. Mais la sauce prend quelque peu, et nous permet d’imaginer très vite ce que serait un appareil de la sorte à l’avenir une fois que Dell aura pu lui fournir le niveau de finition qu’on attend de la marque.

Ce qui n’y est pas, encore une fois, est l’adaptation de Windows 10. Le système a vraiment du mal avec les changements d’orientation et l’affichage, et il est pour le moment impossible d’imaginer vraiment un cas dans lequel on l’utiliserait.

Aussi, le Concept Ori reste finalement une déclaration d’intention de la part de Dell, surtout en l’additionnant avec le Concept Duet. L’entreprise a semblé tout simplement nous dire : « peu importe où le marché ira, nous serons prêts avec de beaux produits ». En cela, le Concept Ori remplit parfaitement sa tâche.

