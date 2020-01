Prise en main du Dell Concept Duet : le Surface Neo a déjà son concurrent

Dell a présenté lors du CES 2020 son nouveau concept d'ordinateur portable : le Duet. Derrière ce nom se cache l'envie de créer un ordinateur transformable à deux écrans, tout simplement, avec un petit clavier aimanté en sus.

Vous le sentez dans l’air n’est-ce pas ? Le changement arrive dans le monde des PC portables. La présentation des Surface Neo et Surface Duo par Microsoft fin 2019 était déjà un premier indicateur.

Lors de ce CES 2020, Dell a également présenté un concept similaire : le Duet. Nous avons pu prendre en main ce dernier pour vous donner nos premières impressions.

Pas tout à fait prêt

Déjà, disons-le tout de suite : l’appareil n’est pas prêt. Ou plutôt, Windows 10 n’est pas encore prêt à faire en sorte que les deux écrans soient bien utilisés.

On le voit en utilisant ce prototype : Microsoft est toujours au travail sur ces engins d’un nouveau genre, ce qui explique sûrement pourquoi le Surface Neo ne sortira que fin 2020. Il s’agit donc plus ici d’une présentation d’intention, d’où le fait que ce Duet soit montré en tant que concept et non produit.

Dans l’idée, Dell voit ces formats comme l’évolution ultime du 2-en-1 qu’il promeut déjà côté XPS et Latitude. Pour le constructeur, le format tactile rend l’interaction avec l’appareil plus naturelle et donc plus intuitive, avec le double bonus pour les professionnels de pouvoir croiser le regard de leurs collègues en réunion sans avoir leur ordinateur portable levé en bouclier devant eux puisque ce format peut s’utiliser à plat.

Surface Duet ou Concept Neo ?

Pour ce qu’on peut en voir aujourd’hui, le Concept Duet est somme toute assez prévisible puisqu’il offre… plus ou moins les mêmes fonctionnalités que nous a déjà montrées la présentation du Surface Neo de Microsoft, dans un format un peu plus grand tout de même.

Ainsi, nous avons deux écrans qui ont le droit à un clavier aimanté qui peut se poser sur l’écran du bas, offrant ainsi un format ordinateur portable assez classique. Lorsqu’on le remonte sur l’écran, le bas se transforme alors en pavé tactile. Et lorsqu’on en a plus besoin, il suffit de l’aimanter au dos de l’appareil. Fait amusant : le clavier utilise le Bluetooth pour se connecter et a un dos transparent, car il utilise la luminosité de l’écran pour rétroéclairer les touches. Habile.

Autrement, il vous est possible de l’utiliser au format catalogue, au format PC, au format tablette une fois replié…C’est sensiblement la même liberté vendue par Microsoft, avec la touche Dell de circonstance qui pour l’instant ne se remarque pas sur l’expérience logicielle.

La touche Dell

La touche Dell, c’est avant tout la qualité de fabrication du produit. Malgré son statut de « concept », on sait qu’il se prépare tout de même pour une sortie rapide sur le marché, le constructeur voulant placer quelques chevaux dans cette nouvelle course en préparation.

Ainsi, même sous ses faux airs de prototype côté logiciel, le matériel, lui, est très réussi. La charnière reprend le même design que les XPS ou Latitude 2-en-1, soit excellent, et les bordures sont aussi fines que sur le nouveau XPS 13.

Le format est tout simplement excellent, tout comme le poids du produit d’ailleurs. Malgré les deux dalles, le poids du produit surprend une fois qu’on l’a en main : on s’attendait à plus. Malgré l’intégration des deux écrans avec une couche de verre tactile, il reste très léger et transportable dans cette version de démonstration que nous avons pu essayer.

Reste à voir ce que donnera tout ça, mais Dell nous l’a dit : la marque veut se préparer à la révolution des OS qui arrive et ce Concept Duet, tout comme le Concept Ori, sont des moyens de déterminer ce qui saura capturer le marché à venir. Espérons que Microsoft saura créer l’expérience logicielle stable allant avec ce bel ordinateur que nous avons eu en main.

Galerie photo