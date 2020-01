Samsung dévoile ses premières TV MicroLED 4K et 8K : la contre-attaque OLED se profile

La technologie MicroLED est l'un des principaux paris des fabricants lorsqu'il s'agit de fabriquer de nouveaux écrans. Samsung a décidé de redoubler d'efforts pour être le premier fabricant à proposer une gamme complète de téléviseurs équipés.



Il y a deux ans, Samsung faisait la démonstration de son écran The Wall en MicroLED. Début 2018, nous avions donc découvert un écran de 146 pouces équipé d’une technologie auto-émissive qui pourrait concurrencer l’OLED. L’année dernière, nous avons pu voir un écran de 292 pouces en définition 4K : The Wall Luxury.

Samsung a donc fait le choix de commercialiser des écrans fixes, mais aussi des écrans modulables. On peut en effet accoler des dalles MicroLED les unes à côté des autres pour former de plus grands écrans.

Cette année, Samsung dévoile toute une série de TV en différentes tailles de diagonale : 75 pouces, 88 pouces, 93 pouces, 110 pouces pour de la 4K Ultra et en 150 pouces et 292 pouces pour de la 8K Ultra HD. Ce n’est donc vraisemblablement pas cette année que l’on aura des TV MicroLED dans nos habitations, néanmoins on peut estimer que Samsung sera capable de concevoir des TV 65 pouces en 4K Ultra HD avec cette technologie dans un futur assez proche.

Qu’est-ce que le Micro LED et quels sont les progrès de Samsung

Comme son nom l’indique, les écrans Micro LED sont composés de micro diodes. Étant donné que chaque pixel est constitué d’un triptype de micro‑LED R (rouge), V (vert) et B (bleu), il n’est plus nécessaire d’utiliser des filtres de couleur. Cela permet d’avoir une meilleure luminosité et cela diminue la « pollution » pour ne pas abaisser le contraste.

Samsung annonce donc une luminosité dingue à 5 000 nits, la luminosité étant un des principaux points faibles de l’OLED. Il y a un élément qui permet de mieux cerner les progrès du constructeur coréen avec cette technologie Micro LED : l’écran The Wall que l’on a pu croiser au CES 2019 exploitait des LED de 70 µm pour un pixel de 0,21 millimètre, les écrans annoncés cette année sont basés sur des diodes de 50 µm, soit un pixel de 0,15 millimètre.

L’enjeu pour Samsung est de continuer à miniaturiser les microLED. Nous aurons alors une alternative sérieuse à l’OLED.

