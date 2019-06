Samsung a poussé le concept de son téléviseur The Wall au paroxysme avec le modèle Luxury, qui porte très bien son nom.

On était déjà impressionné par The Frame, le téléviseur de Samsung qui se fait oublier en affichant des tableaux très réalistes à la place d’un grand monolithe noir. Avec The Wall Luxury, Samsung va jusqu’au bout de son idée.

Micro LED, 8K, HDR et 292 pouces

The Wall Luxury est une gamme de téléviseurs dont la diagonale va de 73 pouces pour le modèle le plus simple jusqu’à une impressionnante dalle de 292 pouces de diagonale. Autant dire que cette dernière ne s’intégrera pas dans tous les salons.

Samsung est capable de facilement faire varier la diagonale, car le téléviseur se repose sur du Micro LED, la technologie qui pourrait remplacer l’OLED en apportant les mêmes qualités sur le contraste tout en corrigeant son problème principal : le burn in.

La prouesse technique ne s’arrête pas là. Le téléviseur propose aussi une définition 8K, avec le processeur Quantum Flex de Samsung qui permet de monter la définition des jeux et des vidéos lus par le téléviseur. Les bordures font de moins de 3 cm d’épaisseur, et Samsung a bien sûr certifié son appareil pour les contenus HDR, avec une luminosité maximale de 2000 nits (2000 cd/m²) et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Difficile de trouver un défaut sur le papier au produit.

Sortie dès juillet

Ce qui impressionne surtout c’est que Samsung ne présente pas ici un prototype ou un appareil dont la seule finalité serait d’être exposé dans les conventions et les salons, mais bien un produit. The Wall Luxury sera commercialisé dès le mois de juillet 2019.

En revanche, le fabricant coréen ne préfère pas communiquer de prix pour son « petit » bijou de technologie, et notamment le modèle le mieux équipé. On imagine que ce ne sera pas vraiment à la portée de tous les salaires. Encore faudrait-il déjà avoir la place chez soi pour un téléviseur de 292 pouces. Même la livraison et l’installation d’un tel appareil semblent une affaire complexe.