Lenovo Yoga 5G : la 5G avec 24 heures d’autonomie, le PC portable est entrain d’évoluer

Lenovo a dévoilé un PC ARM équipé des derniers composants de Qualcomm. Grosse autonomie et support de la 5G sont au menu.

Est-ce que le PC portable est en train de vivre une nouvelle révolution ? Sans doute. Entre les formats pliables, chez Lenovo et Dell, on y croit. Lenovo a également annoncé un appareil beaucoup plus proche d’une commercialisation. Le Lenovo Yoga 5G est équipé d’une puce ARM, jusque là rien de nouveau, cela lui permet de prétendre à 24 heures d’autonomie et de supporter le réseau 5G. On touche peut-être de gros changements qui amélioreront nettement la notion de mobilité de ses machines qui ont plus de 30 ans.

Concernant ses caractéristiques, le Yoga 5G est équipé d’un écran LED IPS de 14 pouces en définition Full HD. Le reste des caractéristiques est vraiment classique pour un PC portable de 14 pouces, y compris les 8 Go de RAM ou les 256/512 Go de SSD, ces super pouvoirs viennent du SoC Qualcomm Snapdragon 8cx. Au lieu des traditionnels processeurs Intel, Lenovo a utilisé le Snapdragon 8cx et le modem X55 5G. Cela permet au Yoga de bénéficier d’un support pour les réseaux 4G LTE ainsi que pour les réseaux 5G sub-6 GHz. Il intègre un slot nano SIM mais supporte également l’eSIM.

Il est correctement fourni pour le reste, un port casque, deux ports USB-C (dont un qui sert pour l’alimentation) et un bouton pour activer le mode avion manuellement. Enfin, grâce à la puce ARM, il a une autonomie jusqu’à 24 heures, bien que Lenovo ne précise pas s’il utilise ou non la 5G. Et si vous vous posiez la question : il fait bien tourner Windows 10 dans une version presque normale, et nous n’avons pas encore été convaincus par les puces ARM avec ce système d’exploitation.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été spécifiée, le Lenovo Yoga 5G sera commercialisé au printemps 2020 au prix de base de 1500 dollars aux Etats-Unis. Pour l’Europe, nous sommes encore dans le flou.