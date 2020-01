Au CES 2020, Asus ROG choisit AMD Ryzen pour ses PC gamers

Asus a présenté de nombreux modèles gaming au CES 2020 : les nouveaux Asus ROG TUF A15 et A17, le Zephyrus G15 revu, les Strix GA15 et GA35... Ils ont tous un point commun : favoriser les SoC AMD Ryzen plutôt qu'Intel.

L’année 2019 a été le grand théâtre d’affrontement d’AMD et Intel sur le terrain des SoC. La plateforme Ryzen a en effet prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs Core i7 d’Intel, avant d’enfoncer le clou en étant la première à profiter de la gravure à 7nm. Une saga palpitante à suivre tant l’équipe bleue était jusque là intouchable.

Cependant, Asus prouve sur le CES 2020 que la domination d’Intel est bien enterrée. Et cela, on peut le voir dans les annonces qu’il nous a réservé pour le salon de l’électronique grand public.

Asus TUF Gaming A15 et A17 officialisés

Prenons par exemple les Asus TUF Gaming A15 et A17, pour 15 et 17 pouces respectivement. La gamme gaming ultra résistance d’Asus s’est mise à jour avec un design un peu plus sobre et des performances revues à la hausse. Ainsi, les coloris sont plus sobres, le logo TUF remplace celui de ROG au dos, et le tos est moins marqué « abusivement gamer ». Et du côté du châssis, Asus a adopté un nouveau design en forme de nid d’abeille pour faciliter le passage de l’air tout en conservant en résistance.

Mais évidemment, il faut surtout plaire aux gamers. Et pour eux, la fiche technique est l’aspect le plus important. Côté écran par exemple, ils pourront compter sur une dalle vIPS en définition Full HD proposé un taux de rafraîchissement à 120 Hz avec des bordures réduites par rapport aux modèles précédents.

Côté specs, les nouveaux TUF Gaming A15 et A17 emploieront le nouveau lineup AMD Ryzen série 4000 basé sur l’architecture Zen 2 avec 8 cœurs et 16 threads. Vous pourrez y ajouter jusqu’à 32 Go de RAM DDR-3200Mhz et 2x1To de stockage SSD NVMe. Pour les performances graphiques, c’est la GeForce RTX 2060 qui a été choisie.

Des versions Intel existent également, sous le nom GF15 et GF17, mais Asus ne les met pas en avant et se contente de noter leur existence.

Asus Zephyrus G15 2020 officialisé

Si la star du CES 2020 pour Asus est le nouveau Zephyrus G14 de 14 pouces, le Zephyrus G15 n’a pas été oublié pour autant. L’ordinateur qui est souvent plébiscité pour son accessibilité et ses performances se met lui aussi à jour.

Au programme : une option pour un écran 240 Hz, l’ajout de la recharge en USB type C et la compatibilité avec le Wi-Fi 6. Mais surtout, il profitera des derniers CPU AMD Ryzen 7 à 8 cœurs et des cartes RTX 2060.

Asus Strix GA35 et GA15 officialisés

Viennent ensuite les PC gamers. Republic of Gamers a aussi son nombre de tours classiques, qui ont été mises à jour sur le CES 2020. Les Asus Strix GA35 et GA15 ont été officialisés.

La tour Strix GA35 est la plus haut de gamme de toutes et promet des performances à niveau des plus grands tournois esport. Elle est d’ailleurs conçue pour être facilement transportée, avec des poignets pour la soulever et des baies de disque dur facilement accessibles de l’extérieur pour charger ses profils rapidement et simplement. Les organisateurs d’événements esports apprécieront particulièrement le geste.

Côté configuration, nous sommes très clairement sur le meilleur du meilleur. L’ordinateur s’équipe de l’AMD Ryzen 3950X à 16 cœurs avec un système de refroidissement liquide, jusqu’à 34 Go de RAM DDR4 et la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. On ne fait tout simplement pas mieux. Et en prime du refroidissement liquide, la circulation de l’air au sein du châssis a été optimisée et permettra très certainement un overclocking efficace.

Une version utilisant « la nouvelle génération des processeurs Intel » est bien prévue aussi, le Strix GT35, mais la star pour Asus reste cette configuration sous AMD.

Et pour les bourses plus resserrées, le Strix GA15 est également annoncé. Il s’agit d’une tour plus orthodoxe, qui s’équipe là encore d’un SoC AMD Ryzen 7 3800X avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 3200 MHz et d’une GeForce RTX 2070 SUPER.

Une version sous Intel sera également de la partie, le Strix GT15, mais rien n’est dit à son sujet.

Intel, le second couteau

Vous aurez remarqué une tendance entre tous ces PC gamers, autant dans l’accessible que dans le haut de gamme : les annonces tournent autour d’AMD et non d’Intel, presque une première dans une industrie gamer jusque là dominée par l’équipe bleue.

On l’a vu tout au long de l’année 2019 : la plateforme Ryzen, particulièrement sous l’architecture Zen2, a réussi à concurrencer puis supplanter la plateforme Intel. Il faut dire qu’à l’annonce des nouveaux Intel Core H de 10e génération, on ne peut s’empêcher d’être déçu en lisant que ces derniers sont toujours en gravure 14nm tandis qu’AMD est passé au 7nm et a su capitaliser sur celle-ci.

Asus… a fait le même constat. Cette expansion d’AMD dans son catalogue n’est pas liée à un accord entre les deux parties, mais bien une décision du constructeur taïwanais. André Gonçalves, responsable technique Europe pour la partie PC et gaming, nous l’a explicité en résumant simplement : « nous nous tournons vers AMD désormais ».

Le responsable nous a tout simplement expliqué que la mission de Republic of Gamers sur le marché était de trouver la meilleure balance de composants pour offrir la meilleure solution au meilleur prix. AMD a tout simplement le meilleur rapport performance/prix du marché actuellement, et Asus « ne s’intéresse vraiment qu’aux technologies elles-mêmes ».

Cependant, Asus tient tout de même à rappeler que des versions Intel de ses PC existent, et qu’il n’est pas en froid avec son partenaire historique.

AMD sera-t-il le vainqueur du CES 2020 ?

Qu’un acteur aussi populaire et à succès que la branche Republic of Gamers d’Asus passe soudainement toute sa gamme de produits sous AMD en dit long sur le travail accompli par le fondeur et son impact sur le marché. Et il y a fort à parier qu’il ne sera pas le seul.

À la fin de ce CES 2020, il sera temps d’établir l’impact qu’a eu l’architecture Zen2 sur les constructeurs en présence… mais nous avons notre petite intuition. Préparez-vous à ce que les allées du salon soient couvertes de rouge plutôt que de bleu.