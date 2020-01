Prise en main des TCL 10L, TCL 10 Pro et TCL 10 5G : le groupe chinois à l’assaut du monde avec sa propre marque

TCL passe la seconde au CES 2020 et dévoile la famille TCL 10. Trois smartphones équipés de quatre caméras avec un très bon rapport caractéristiques-prix, en particulier le TCL 10 5G qui sera vendu sous les 500 dollars américains.

Après avoir fabriqué pendant des années les smartphones Alcatel et BlackBerry, l’entreprise chinoise TCL appose désormais sa propre marque sur ses appareils. L’entreprise avait déjà débuté timidement à l’automne avec son TCL Plex, mais elle récidive plus en force au CES 2020 avec les TCL 10 L, TCL 10 Pro et TCL 5G.

Dans chacun des cas, il ne faut pas s’attendre à de grandes révolutions. TCL est surtout connue pour ses prix agressifs, et il semble que ce soit la stratégie qui sera appliquée ici aussi. Tous les appareils seront vendus sous la barre des 500 dollars américains, incluant celui doté d’un modem 5G.

Le modèle le plus intéressant du lot est le TCL 10 Pro, une sorte de copie des Galaxy S de Samsung et du Huawei P20. On y retrouve l’écran recourbé AMOLED et la longue suite de caméras à l’arrière du premier, et la caméra frontale qui descend à l’avant comme une larme du second.

Sa finition mate est plutôt jolie, en plus de ne pas trop attirer les empreintes (contrairement aux L et 5G). Une prise pour écouteurs 3,5 mm est accessible en haut, et un port USB-C avec un haut-parleur unique sont en bas. On retrouve un bouton dédié sur le côté de l’appareil, qui devrait être programmable. Entre les mains, l’appareil semble d’une qualité correcte, mais sa légèreté ne laisse aucun doute sur le fait qu’on ne tient pas un téléphone phare haut de gamme.

Comme les autres modèles de la série, le TCL 10 Pro est doté d’un module à quatre objectifs. Si on peut se fier aux indications à l’arrière du téléphone, on y retrouve notamment un capteur principal de 64 mégapixels et un objectif macro. Il semble qu’un des capteurs ne soit pour sa part utilisé que pour la profondeur.

Côté logiciel, tous les modèles au CES étaient dotés d’Android 10 avec la couche TCL UI. Celle-ci modifie légèrement l’interface, notamment en classant les applications selon leur catégorie.

Malheureusement, TCL n’a pas encore annoncé les caractéristiques finales de ses appareils, toutes ces indications sont donc à prendre à la légère. À l’intérieur, le prototype présenté était doté d’un processeur Snapdragon 675, soit le même que le TCL Plex lancé à l’automne. Ici aussi, TCL pourrait réserver des surprises pour le Mobile World Congress, où les smartphones seront présentés plus en profondeur.

C’est aussi à ce moment qu’on devrait en savoir plus sur les écrans des téléphones, qui pourraient être un facteur de différenciation par rapport à la concurrence. TCL est après tout surtout connu pour ses téléviseurs. Le slogan officiel des TCL 10 est d’ailleurs « Display Greatness » (un jeu de mots avec écran qui sera d’ailleurs difficile à traduire en français).

TCL 10 L et TCL 10 5G : moins mémorables

Curieusement, il semble que le modèle le plus puissant ne sera pas le TCL 10 Pro, mais plutôt le TCL 10 5G, selon ce qu’a affirmé un représentant de la compagnie au CES.

Outre un modem 5G (probablement intégré à la puce Snapdragon 765G), l’appareil est un peu plus gros que le Pro et il intègre un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Il y a une sorte de finition holographique sur la coque plutôt originale, mais pas particulièrement jolie. À l’avant, la caméra se situe dans un trou dans l’écran à gauche plutôt que dans une larme au centre.

À son lancement, le TCL 10 5G risque d’être le téléphone 5G le moins cher sur le marché. Reste à voir s’il y a un intérêt pour cette combinaison.

Le TCL 10 L est pour sa part le modèle d’entrée de gamme. Sa finition ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du TCL 10 5G, sans l’effet holographique. Ici aussi, on ignore tout des détails techniques.

TCL se distingue généralement pour ses bons rapports qualité-prix. Mais sans le prix et sans les caractéristiques, il est pour l’instant difficile de se prononcer sur les TCL 10. Ce sera à surveiller en février au Mobile World Congress.