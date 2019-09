Nous avons pu prendre en main le TCL Plex à l’IFA 2019. Ce smartphone est le premier que la marque chinoise sort sous son propre nom et, surtout, il représente la première étape d’un projet très ambitieux à long terme.

Sur le marché mobile, TCL était surtout connu pour ses deux marques Alcatel et BlackBerry. Mais à l’IFA 2019 de Berlin, le constructeur chinois a initié une nouvelle stratégie en lançant son premier smartphone sous sa propre marque : le TCL Plex.

Le TCL Plex ne signe pas la fin d’Alcatel et de BlackBerry respectivement orientés sur l’entrée de gamme et la productivité. Ce nouveau smartphone mise essentiellement sur la qualité de son écran et sur le savoir-faire de TCL en la matière. Notons tout de même que le produit se positionne sur le segment milieu de gamme.

Les promesses d’un bel écran

Le constructeur a notamment intégré un processeur supplémentaire baptisé NXTVision qui sert à booster la qualité d’affichage en gérant mieux le contraste et la dynamique. C’est ce même composant qui propose une optimisation SDR vers HDR.

Pour profiter des atouts du NXTVision, il faut passer par une option homonyme dans les paramètres du smartphone. J’ai tenté de prendre quelques photos illustrant la différence de qualité d’affichage entre un TCL Plex avec NXTVision et un modèle sans. Malgré les conditions lumineuses difficiles du salon, on peut voir que le premier (en haut) gère bien mieux les zones mal éclairées de l’image.

Toujours sur l’écran, on notera un poinçon sur le coin supérieur gauche, comme sur le Honor View 20.

Quelques caractéristiques

Ladite dalle a une diagonale de 6,53 pouces pour une définition Full HD+. Quant aux bordures, elles sont tout de même assez visibles. À l’intérieur, on trouve un Snapdragon 675 couplé à 6 Go de RAM et à 128 Go de stockage qui peut être étendu avec une microSD. On trouve aussi une batterie de 3820 mAh.

Petit mot sur l’audio : le TCL Plex peut diffuser du son sur quatre appareils Bluetooth en simultanée. Vous avez aussi une prise jack pour les casques filaires.

Sur la partie photo, le Plex se dote de trois capteurs à l’arrière :

capteur principal de 48 mégapixels

ultra grand-angle de 16 mégapixels

capteur pour gérer la faible luminosité

TCL se targue de proposer un module photo qui ne dépasse pas en façade, ce qui est effectivement toujours appréciable. Cela dit, précisons que le téléphone est un petit peu épais, sans que cela ne dérange vraiment la prise en main.

Enfin, n’oublions pas le bouton physique dédié à l’activation de Google Assistant.

Première pierre de l’empire TCL

Le Plex doit surtout être considéré comme la première pierre d’un vaste projet. TCL affiche en effet de grandes ambitions sur le mobile et, en plus de son nouveau smartphone, le constructeur n’a pas hésité à faire la démonstration des prochaines technologies d’écran qu’il envisage de proposer sur le marché.

On retient ainsi trois prototypes montrés lors de cet IFA 2019. Le premier est un modèle à l’écran extrêmement incurvé montrant la maîtrise de TCL dans le domaine.

Un autre modèle exposé va encore plus loin puisqu’il s’agit d’un smartphone enveloppé dans un seul et unique morceau de verre. La dalle fait en effet le tour de l’appareil recouvrant ainsi la façade, le dos et les tranches.

Enfin, le dernier prototype est évidemment un smartphone pliable, TCL ayant déjà montré ses avancées en la matière lors du MWC à Barcelone.

Ainsi, le TCL Plex est le premier smartphone estampillé du logo de la marque aux trois lettres, mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est que c’est a priori le premier d’une longue lignée.

TCL ne promet pas que ses futurs smartphones ressembleront forcément aux prototypes énumérés plus haut, mais il rappelle tout de même qu’il a une grande maîtrise de sa chaîne de production — TCL fabrique ses propres écrans — et qu’il est capable de concrétiser ses expériences en quelques mois seulement.

À cet IFA 2019, ce TCL Plex est donc un produit qui mérite de retenir notre attention. D’une part, car il s’agit d’un smartphone qui semble d’assez bonne qualité de prime abord, mais surtout, d’autre part, parce qu’il représente la première attaque d’une très vaste offensive lancée par TCL.

L’entreprise ambitionne d’ailleurs de lancer un smartphone pliable en 2020.

Prix et disponibilité

Le TCL Plex sera commercialisé en octobre au prix de 329 euros en Europe. Pour la France, la disponibilité n’est pas encore confirmée, mais il y a de bonnes chances pour que le smartphone y soit vendu également.

Le produit existe en noir et en blanc.