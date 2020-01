Samsung Odyssey G7 et G9 annoncés : les impressionnants moniteurs PC extra larges et extra incurvés

Samsung a dévoilé les nouveaux moniteurs G7 et G9 avec des courbures 1000R et des dalles QLED 240 Hz, le tout sera commercialisé sous la marque de jeu Odyssey.

Vous trouverez un tas de moniteurs avec un large écran 32:9 de 49 pouces sur le marché, mais ce Samsung Odyssey G9 est très particulier. En effet, il intègre une dalle VA QLED en définition 5K (5120 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, le support HDR1000 et une courbure inhabituelle de 1000R.

La courbure d’écran est exprimée numériquement, un écran avec une courbure de 1000R se réfère à un rayon d’écran incurvé de 1000 mm, ou un mètre. Curieusement, cette mesure du rayon sert également de valeur maximale recommandée pour la distance de visualisation. Cet écran Samsung possède donc une courbe plus marquée que la plupart des autres écrans très larges.

Notez qu’il est compatible avec AMD FreeSync et Nvidia GSync, ce qui semble obligatoire quand on prétend vendre un moniteur pour les gamers. Ce G9 intègre également une dalle VA avec une couche de couleur Quantum Dot (d’où le QLED). Le choix d’un panneau VA permet d’obtenir un taux de rafraîchissement et des temps de réponse rapides, tandis que la couche Quantum Dot garantit des couleurs vives et percutantes. Cependant, les panneaux VA ont des angles de vision limités (mieux que les dalles TN), et donc l’image se dégrade lorsqu’ils sont vus sur le côté, la courbure accrue pourrait en fait corriger ce point faible de la technologie VA.

Un point faible à noter cependant : nous ne connaissons pas encore ses connectiques, néanmoins cela semble compliqué d’obtenir 240 Hz. Ni le DisplayPort 1.4 ni l’HDMI 2.0 ne sont capables de servir la définition 5120 x 1440 pixels à 240 Hz. Seul le HDMI 2.1 en est capable, malheureusement aucune carte graphique compatible n’existe encore. A noter, enfin, que nous ne savons pas encore si ce moniteur sera commercialisé en France, mais si c’est le cas il sera vendu autour de 1 500 euros.

Odyssey G7 : format plus classique mais une courbure 1000R

Si le G9 est tout simplement trop cher ou trop grand pour vous, les modèles Odyssey G7 pourraient être plus à votre goût. Disponibles en 32 et 27 pouces, ils bénéficient également des dalles VA QLED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, mais une luminosité légèrement plus faible d’environ 350 nits (contre 500 nits pour le G9) avec des pics à HDR600.

Ce sont également des écrans 16:9 avec une définition WQHD (2 560 x 1 440 pixels). Étonnamment, cependant, ils ont la même courbure 1000R, ce qui pourrait sembler assez étrange avec ce format d’affichage. Tout comme les G9, les moniteurs Odyssey G7 sont également prévus pour le deuxième trimestre 2020. Contrairement aux G9, qui ont un dos blanc, les G7 ne sont disponibles qu’en coloris noir.