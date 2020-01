Asus ROG Zephyrus G14 dévoilé au CES 2020 : la star du show

La marque Republic of Gamers d'Asus met aussi à jour ses portables gaming. Et avec le Zephyrus G14, elle trouve un moyen d'allier un prix plus accessible avec une idée de personnalisation vraiment habile et unique.

Ce qu’on veut voir au CES, c’est avant tout des surprises. Et au Consumer Electronic Show 2020 de Las Vegas, Asus a réussi à nous offrir une très belle.

On ne parle pas nécessairement des ordinateurs grand publics comme les VivoBook, ni même des ordinateurs professionnels comme l’ExpertBook, ou même encore de son Chromebook haut de gamme… mais bien d’un appareil gaming qui a du chien pour cette année 2020 : le Zephyrus G14.

Asus ROG Zephyrus G14 officialisé au CES 2020

La marque gamer a en effet présenté un nouvel atout dans sa gamme Zephyrus G : le G14. il s’agit ici d’un ordinateur portable de 14 pouces décrit comme le plus puissant de sa catégorie. Pourtant, ce n’est pas sa puissance que l’on remarque en premier.

Non, ce qui est remarquable est son panneau avant. Asus a décidé d’utiliser la même technologie de LED qui supporte le local dimming sur les téléviseurs HDR pour créer toute une surface entièrement personnalisable. Ce que vous voyez comme le logo « ROG » suivi de quelques traits sur l’image de une est en fait totalement modifiable par l’utilisateur, peut être animé également, et peut même accueillir quelques fonctions typées « widget » comme un égaliseur, la météo ou l’affichage de l’heure.

Asus nous a montré des animations type Pikachu qui court ou Mario qui saute qui font très clairement envie, et promet d’offrir aux consommateurs un outil simple pour réussir à profiter pleinement de cet affichage. Il ne consomme pas trop qui plus est : toutes les LED allumées au maximum de puissance consomment 8W, mais une animation classique comme celle de Pikachu ne fait que 2W. Le panneau n’est pas destiné non plus à être allumé à chaque instant, mais simplement quand on le souhaite, ce qui ne devrait donc pas provoquer de trop grandes pertes d’autonomie.

Ajoutez à cela un design sobre, bien plus sobre que tout ce que la marque nous a offert jusque là, et vous avez un ordinateur qui ne choquera pas dans une réunion tout en offrant la puissance d’un vrai produit gamer. Il n’est qui plus est pas très lourd à 1,6 Kg (sans l’affichage LED) et relativement peu épais pour sa catégorie à 17,9mm.

Ce petit bonus esthétique ne se fait pas non plus au détriment de ses capacités d’affichage. Le Zephyrus G14 profite d’un écran IPS LCD de 14 pouces affichant une définition QHD à 60Hz ou Full HD à 120 Hz selon les configurations (en France, il semble que seul le FHD sera disponible). Un écran qui prend 85% du ratio écran/corps, couvre 100% de l’espace sRGB et est fourni calibré d’usine en suivant la certification Pantone Color.

Fiche technique du Asus ROG Zephyrus G14

L’idée derrière ce Zephyrus G14 pour Asus est de permettre à ses utilisateurs de travailler toute la journée naturellement, puis de rentrer chez eux et jouer à toute berzingue. Et pour cela, le constructeur compte pour la première fois sur ce lineup sur les processeurs AMD Ryzen de la série 4000 basés sur l’architecture Zen 2 et la gravure à 7nm, prouvant que la bataille AMD contre Intel commence vraiment à se renverser.

Ces processeurs seront couplés à jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et 1 To de stockage en PCIe SSD. Côté performances graphiques, Asus intègre une Nvidia RTX 2600 qu’il nous promet être plus performante que certaines RTX 2700 de leurs concurrents, puisque la leur profite d’un meilleur design de refroidissement et peut donc tourner à ses pleines capacités.

C’est justement l’un des points d’orgue de ce Zephyrus G14. Son système de refroidissement, qui profite aussi du design ErgoLift qui vient surélever l’ordinateur pour optimiser son refroidissement (et améliorer le confort de frappe), a été revu pour optimiser au maximum ses capacités sur cette version et profite toujours du système anti-poussière du constructeur qui sépare la poussière de l’air automatiquement dans un conduit dédié.

L’ordinateur profite également du Wi-Fi 6 à 2×2 antennes pour une connexion plus stable et à la latence largement amoindrie. Côté connectique, on retrouve un port alimentation classique, un port HDMI 2.0b, un port USB C 3.2 Gen 2 compatible DisplayPort 1.4 et Power Delivery et un combo jack sur la tranche gauche. À droite, vous avez un second port USB C 3.2 Gen 2 ainsi que deux ports USB A 3.2 Gen 1.

Vous l’aurez peut-être remarqué : il y a deux ports d’alimentation sur cet ordinateur. L’alimentation classique de l’ordinateur est à 180W, mais il peut également du port USB Power Delivery pour se recharger à 65W. Sur un usage bureautique, le port USB C suffit, mais ne couvrira pas une session gaming. L’idée est de pouvoir offrir plus de versatilité à l’utilisateur au cours d’une journée, d’autant qu’il pourra également profiter du port USB C pour charger d’autres appareils.

Prix et date de sortie

L’Asus ROG Zephyrus G14 sans panneau LED externe sera disponible début avril en France, en coloris noir ou blanc, à partir de 1 399 euros.

La version avec panneau LED externe, la plus amusante donc, sera quant à elle disponible au cours du second trimestre. Son prix en euros sera annoncé durant cette période.