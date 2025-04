Oppo aussi aura droit à ses écouteurs clipsés à l’oreille

À l’occasion du lancement de la série Reno 14, Oppo s’apprêterait à dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs sans fil baptisée Enco Clip. Ils arborent un design inspiré de la forme de petits haricots et font la promesse d’une excellente ergonomie. Les Enco Buds 3 ne devraient pas tarder non plus.

Oppo Enco Clip

C’est clairement la mode des écouteurs ouverts avec de très nombreux modèles qui sont lancés par différentes marques. Ainsi, les spécialistes de l’audio s’engouffrent sur ce segment de marché, mais également des marques plus généralistes à l’image des fabricants de smartphones et autres objets connectés.

Ains, Oppo semblerait prochainement proposer des écouteurs ouverts. La marque aurait choisi d’innover sur le plan esthétique avec ses nouveaux Enco Clip. Selon les informations révélées par plusieurs médias spécialisés, ces écouteurs adoptent une forme dite « petits haricots », rompant ainsi avec les lignes classiques des modèles intra-auriculaires ou à tige proposés jusqu’ici par la marque.

Oppo Enco Clip // Source : Oppo

Ce choix de design rappelle clairement les Huawei FreeClip qui sont disponibles déjà depuis quelques mois. On pense également aux SoundCore AeroClip, des modèles particulièrement adaptés pour un usage dans le cadre sportif. Ceux-ci visent à offrir une meilleure adaptation à la morphologie de l’oreille, tout en assurant un maintien confortable lors d’une utilisation prolongée.

L’inspiration « haricot » n’est donc pas sans rappeler certains modèles concurrents, mais Oppo semble miser sur une approche plus ergonomique et discrète. Les premières images laissent entrevoir des écouteurs compacts, sans tige apparente, qui pourraient séduire ceux qui sont à la recherche de discrétion et de simplicité. Cette orientation tranche avec les précédentes générations d’écouteurs Oppo, comme les Enco X3i, Enco Buds 2 Pro, Enco X2, Enco Air 2 Pro ou les Enco Air2, qui privilégiaient un design plus conventionnel avec tige ou embout intra-auriculaire.

Avec les Enco Clip, il semblerait que Oppo souhaite enrichir son écosystème audio, en proposant une alternative adaptée à de nouveaux usages et à des profils d’utilisateurs variés. Le design, mis en avant dans les teasers, constitue l’un des principaux arguments de différenciation de ce produit.

Oppo Enco Clip // Source : Oppo

Ce que l’on sait des fonctionnalités et de l’ergonomie

À ce stade, Oppo n’a pas encore communiqué de fiche technique détaillée pour les Enco Clip. Les informations disponibles se concentrent essentiellement sur l’aspect ergonomique et la promesse d’un excellent confort.

Les précédents modèles de la gamme Enco intègrent la réduction active du bruit, la certification Hi-Res, la connectivité Bluetooth 5.2, ou encore la charge sans fil. Il reste à voir si les Enco Clip reprendront tout ou partie de ces caractéristiques, ou s’ils miseront avant tout sur la simplicité et l’ergonomie.

L’absence de tige et la forme compacte pourraient cependant limiter l’intégration de certains composants, comme des microphones multiples pour la réduction de bruit ou la captation de la voix. Oppo pourrait alors privilégier une utilisation orientée vers l’écoute musicale et les appels en environnement calme, plutôt que la performance en déplacement ou dans des environnements bruyants.

Par ailleurs, on ne sait encore rien sur l’autonomie, la résistance à l’eau (certification IP), ou la compatibilité avec les assistants vocaux. Ces éléments seront déterminants pour positionner les Enco Clip face à la concurrence et répondre aux attentes.

Quand seront présentés les Enco Clip ?

Le lancement des Enco Clip est probablement prévu lors de l’événement de présentation de la série Reno14, attendu pour mai 2025 en Chine. Oppo semble vouloir capitaliser sur la visibilité de ce lancement pour mettre en avant ses nouveaux écouteurs, qui viendront enrichir un écosystème déjà bien fourni.

Des écouteurs plus classiques à venir

Parallèlement, on apprend aussi que les Enco Buds 3, qui portent le numéro de modèle ETEG1 viennent de recevoir l’approbation de la certification TDRA des Émirats arabes unis.

Ces écouteurs sans fil avaient déjà été approuvés par l’IMDA de Singapour et le MIIT de Chine. À cette heure cependant, aucune certification n’a révélé leurs caractéristiques techniques. Ils seront certainement officiellement présentés pendant le même évènement.