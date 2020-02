TCL : voici un joli smartphone extensible qu’on ne verra pas au MWC

TCL aurait voulu présenter un nouveau prototype de smartphone extensible pendant le MWC 2020. Le salon de Barcelone a cependant été annulé et il faudra don composer, pour l'instant, avec ces quelques rendus de l'appareil.

Le MWC 2020 a été annulé en raison du coronavirus. Mesure de sécurité salutaire ou paranoïa ambiante, chacun jugera la pertinence de cette décision. Toutefois, nous pouvons tous nous accorder pour dire qu’il est regrettable de ne pas vivre l’agréable effervescence du salon barcelonais débordant d’innovations et de belles promesses technologiques. C’est donc avec un brin d’amertume qu’on découvre que l’on ne verra pas cet intrigant prototype de smartphone extensible que souhaitait apparemment présenter TCL à cette occasion.

Cnet a en effet publié des rendus prétendant dévoiler ce fameux appareil. Les images montrent ainsi un smartphone avec écran incurvé et double poinçon dans le coin supérieur droit capable de se déployer en largeur pour prendre la forme d’une tablette. Le principe est donc semblable à celui du Samsung Galaxy Fold, mais la méthode appliquée n’est pas du tout la même. L’écran flexible ici est toujours exposé et s’élargit grâce à un coulissement latéral d’une partie du terminal. On ne le déplie pas contrairement à d’autres prototypes de smartphones déjà révélés par TCL.

Un smartphone intrigant

On comprend que, pour adopter une forme plus traditionnelle, ce smartphone voit son écran se replier à l’intérieur. Cependant, on peut se demander quel niveau de solidité on peut attendre de cette dalle souple. Aussi, ce design implique que lorsque l’appareil est déplié en mode tablette, on a une moitié creuse, ce qui pourrait provoquer une sensation de déséquilibre en main.

Rappelons que Samsung travaille également sur ce type d’écran capable de s’étendre. Sur les visuels des brevets, on remarque notamment que le châssis de l’appareil est un peu boursouflé, partie nécessaire pour accueillir l’écran replié.

Même si TCL voulait bel et bien montrer ce prototype de smartphone au MWC 2020 avorté, on ne peut pas tirer de plan sur la comète en parlant de commercialisation. Il semblerait que le but de l’entreprise soit surtout de montrer que ces technologies d’écrans pliables occupent une place centrale au sein de son pôle R&D. Avec un peu de patience, on finira bien par découvrir tôt ou tard l’aspect du premier appareil de ce type commercialisé par la marque chinoise.