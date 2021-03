Samsung Galaxy S21 Ultra : moins bon en photo que le Galaxy S20 Ultra selon DxOMark

DxOMark publie son rapport complet sur la qualité photo et vidéo du Samsung Galaxy S21 Ultra et lui attribue une note nettement en-deçà du modèle précédent, le Galaxy S20 Ultra sorti en 2020. Le spécialiste estime que le module photo premium n'est pas bien exploité.

DxOMark nous avait déjà expliqué être globalement déçu par le Samsung Galaxy S21 Ultra. Avant de publier la note attribuée à ce smartphone premium, le spécialiste de la photo avançait déjà que la qualité des images produites par l’appareil ne se hissait pas au niveau de ce que l’on pouvait attendre d’un hardware aussi haut de gamme.

Tous ces commentaires préliminaires se confirment aujourd’hui : DxOMark dévoile enfin son rapport complet sur le Galaxy S21 Ultra. Verdict : le fleuron de Samsung obtient le score de 121 — 128 en photo et 98 en vidéo.

Un Galaxy S21 Ultra moins bon que le S20 Ultra

C’est donc largement moins que le Huawei Mate 40 Pro+ qui domine le classement avec une note de 139. Plus étonnant encore, il faut souligner que c’est moins bon aussi que le Galaxy S20 Ultra qui avait eu droit à un score de 126.

Rappelons que DxOMark reproche surtout au Galaxy S21 Ultra de ne pas correctement endiguer le bruit numérique généré sur les images en faible luminosité ou dans les zones ombragées des clichés de jour. C’est d’ailleurs notamment là que le smartphone s’en sort moins bien que son prédécesseur le S20 Ultra.

Galaxy S21 Ultra Galaxy S20 Ultra

Autre comparaison qui joue contre le Galaxy S21 Ultra : son effet bokeh sur les portraits est moins détaillé et précis tout en étant plus bruité que sur le modèle de 2020 estime DxOMark.

Galaxy S21 Ultra Galaxy S20 Ultra

Autre souci pointé du doigt, la fusion laborieuse des zooms optiques x3 et x10 sur des facteurs de grossissement intermédiaire. En effet, dans ces conditions, c’est le capteur x10 qui s’occupe de « voir » ce qu’il y a au centre de l’image et il laisse son homologue x3 s’occuper des éléments en périphérie de l’image. Hélas, comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessous, on voit que le niveau de bruit est nettement quand on s’éloigne du centre.

Pour résumer la chose, Pierre-Yves Maitre, responsable qualité image chez DxOMark, nous affirme qu’au regard des spécifications du S21 Ultra, « on pourrait s’attendre à une meilleure qualité d’image et donc un score supérieur : le S21 Ultra 5G pourrait avoir au moins 10 points de plus par rapport au 121 actuel ».

Le Galaxy S21 Ultra peut s’améliorer

Tout n’est pas perdu. Les défauts mis en lumière concernent tous de mauvais ajustements logiciels. Samsung pourrait corriger le tir au détour de quelques mises à jour du firmware. Pour le reste, DxOMark salue tout de même la gestion des couleurs et de la dynamique du Galaxy S21 Ultra, mais aussi l’expérience fluide proposée sur l’appareil photo lorsqu’on passe d’un capteur à l’autre.

Côté vidéo, les détails et la fluidité permise par les enregistrements en 4K 60 fps sont mis à l’honneur, mais ce même mode vidéo empêche le smartphone de réduire correctement le bruit. Certains effets de flottement dérangeant ont également été signalés par le spécialiste.