Samsung : le smartphone enroulable avance bien d’après ce brevet

Samsung veut miser sur tous les avenirs du smartphone : pliable ou étirable. Un brevet illustre les progrès du fabricant.

Samsung est devenu le port étendant des smartphones pliables en quelques années. Avec son Galaxy Z Flip et son Galaxy Z Fold 2, le fabricant coréen maitrise déjà bien ce nouveau design, même s’il est pour le moment vendu à prix d’or.

Le pliable n’est cependant pas le seul format en vue, Oppo a fait fort avec sa présentation du Oppo X 2021 dont nous avons déjà pris en main le concept. Un écran déroulable qui permet d’étirer le smartphone et donc de n’avoir qu’un seul écran à tout moment.

De smartphone en tablette

Le brevet repéré par LetsGoDigital nous montre un nouveau smartphone imaginé par Samsung. À la manière du Oppo X 2021, ce smartphone de Samsung peut étirer son affichage en déroulant l’écran à l’intérieur de l’appareil. On se retrouve avec une tablette.

Le brevet décrit plusieurs caractéristiques du smartphone qui aurait le droit à une caméra sous la surface de l’écran ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales. De quoi proposer un écran borderless sans encoche ni poinçon. Le téléphone intégrerait aussi un port USB-C pour la recharge et un module photo à trois capteurs à l’arrière.

Normalement, un brevet est une simple illustration d’un projet en cours chez un fabricant et ne reflète pas forcément un produit amené à être commercialisé. Dans ce cas précis, le brevet a été soumis en novembre 2020 pour une publication par l’organisme des Nations-Unis, le WIPO, très récemment.

Difficile de savoir si et quand Samsung va commercialiser un tel appareil. Mais ce brevet laisse penser que le projet avance bien et que l’on se rapproche d’un produit plus concret. Bientôt un Samsung Galaxy Z Roll ?