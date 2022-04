Momentum True Wireless 3 : Sennheiser lance ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme

Sennheiser vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs haut de gamme, les Momentum True Wireless 3. Des écouteurs sans fil qui misent avant tout sur la qualité audio.

Deux ans après la sortie de ses derniers écouteurs sans fil haut de gamme, Sennheiser vient de présenter leurs successeurs, les Sennheiser Momentum True Wireless 3. Comme leurs prédécesseurs, ces nouveaux écouteurs sans fil misent avant tout sur la qualité audio.

Pour ce faire, Sennheiser mise à nouveau sur des transducteurs dynamiques « TrueResponse » de 7 mm de diamètre. Ils embarquent par ailleurs une compatibilité avec les codecs audio AAC et SBC, mais aussi avec l’aptX et l’aptX Adaptive de Qualcomm. De quoi permettre, sur le papier, une transmission audio jusqu’à 420 kbps ainsi que des « des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés », selon le constructeur allemand.

Pour qui a suivi le marché des écouteurs true wireless ces dernières années, il n’aura pas échappé que Sennheiser a multiplié les références sur le segment milieu de gamme avec les CX True Wireless, les Sport True Wireless, les CX 400BT ou les CX Plus True Wireless. De ces produits plus accessibles, Sennheiser semble avoir repris le design sur ses nouveaux Momentum True Wireless 3. On va ainsi retrouver des écouteurs tout en plastique plus légers que leurs prédécesseurs, mais aussi un système d’ailettes en silicone pour aider au maintien des écouteurs. Toujours intra-auriculaires, les Sennheiser Momentum True Wireless 3 seront par ailleurs livrés avec quatre paires d’embouts en silicone. On va également retrouver une étanchéité IPX4 pour les protéger contre les éclaboussures, la transpiration ou la pluie.

Réduction de bruit active, mais pas de Bluetooth multipoint

La réduction de bruit active est également de la partie, tout comme le mode transparence. Pour la réduction de bruit, Sennheiser ne communique pas sur un niveau de bruit réduit mais se contente d’indiquer que les écouteurs appliquent une réduction « adaptative » du bruit. Notons cependant que les écouteurs de Sennheiser ne sont pas compatibles avec le Bluetooth multipoint.

Pour assurer l’autonomie de ses écouteurs, Sennheiser a intégré des batteries de 77 mAh. Le boîtier embarque quant à lui une batterie de 850 mAh. D’après Sennheiser, cela permettrait de profiter de 7 heures d’écoute sans réduction de bruit et de 6h30 avec ANC activé. Une autonomie qui pourrait monter à 28 heures à l’aide du boîtier de recharge.

Les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont déjà disponibles en précommande à 249,90 euros en noir, blanc ou graphite. Les premières livraisons sont prévues pour le 10 mai prochain.

