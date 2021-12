Vérifiez votre mail, RED by SFR augmente ENCORE ses tarifs discrètement

Certains abonnés à RED by SFR ont reçu un mail pour leur indiquer une hausse de prix de leur forfait. Vérifiez bien si c'est votre cas.

RED by SFR a arrêté de parler de forfaits « à vie » et préfère désormais garantir l’absence de hausse des prix pendant 1 an. Et pour cause, puisque les anciens forfaits augmentent régulièrement de prix, avec une hausse des services proposés, mais avec un simple mail comme indication.

Red by SFR monte ses prix

Si vous êtes abonnés à RED by SFR, vérifiez votre boite mail (et vos spams), vous avez peut-être reçu un message vous indiquant que votre forfait évolue avec « plus de gigas pour profiter de la 5G ». Effectivement, vous aurez possiblement 10 ou 20 Go supplémentaires dans votre enveloppe data, mais aussi une facture mensuelle plus lourde de 3 euros.

Plusieurs abonnés se plaignent déjà sur les réseaux sociaux de voir leur forfait passer de 10 à 13 euros par mois, ou pire encore, de 5 à 8 euros par mois, soit 60 % d’augmentation. Une augmentation d’autant plus frustrante que l’opérateur proposait des offres bien plus avantageuses à ses nouveaux clients pour la semaine du Black Friday.

Une offre possible à refuser

Notons que le mail en question contient généralement un lien permettant de refuser ce généreux cadeau afin de rester sur votre abonnement actuel. Ce n’est cependant pas toujours le cas, mais le Code de la Consommation précise qu’il est alors possible dans ce cas de résilier son forfait mobile sans le moindre frais.

Vous pouvez retrouver dans notre comparateur de forfaits les meilleures offres du moment.

