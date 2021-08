Voici une PS2 portable, telle quelle aurait pu vraiment exister

Le travail des modders n'est pas toujours une réussite. Néanmoins, force est de constater que cette PlayStation 2 est toute petite avec un look réussi.

Il y avait la Switch géante, voici la PS2 toute petite. Le monde du modding continue à réaliser des prouesses d’ingénierie pour donner vie à des concepts que l’on aurait bien aimé connaître il y a 20 ans.

La PS2 Eclipse ne sera produite qu’en un seul exemplaire

Cette console, baptisée PS2 Eclipse, est tout très réussie. C’est un appareil entièrement fonctionnel et esthétique, capable d’exécuter une grande variété de jeux compatibles avec le matériel de Sony, là ils auraient tout simplement pu faire un mini PC avec de l’émulation.

Il a tout de même fallu créer des circuits sur-mesure pour récupérer les différents contrôleurs, ainsi qu’un boîtier imprimé avec une imprimante 3D, un ensemble de boutons d’une PlayStation Vita , des pièces d’un Joy-con d’une Nintendo Switch, un écran de 5 pouces LCD en définition 480p et une batterie rechargeable (comptez un peu plus de 2 heures d’autonomie).

Il a également doté sa création d’une clé USB qui lui permet de transférer des jeux facilement. Il était impossible pour lui de reprendre le lecteur de disques original. Tout simplement car le lecteur est plus gros que la console portable qu’il avait créer.

Pour rappel, la PlayStation 2, sortie en novembre 2000, a été la plateforme qui a accueillie de belles références : Tony Hawk’s Pro Skater 3, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, GTA III, Resident Evil 4, Gran Turismo 3: A-Spec, God of War (le I et le II), Persona 4, Okami, SoulCalibur II ou encore Final Fantasy XII.