Les Walkman de Sony ne sont pas morts et ils sont plus luxueux que jamais

Sony vient de présenter deux nouveaux baladeurs. Loin d'avoir disparu, ces produits sont désormais très haut de gamme

Il y a encore quinze ans, pour profiter de sa musique en déplacement, il fallait impérativement avoir à ses côtés un baladeur MP3. On pense notamment aux iPod, aux modèles de Creative ou à la gamme Walkman de Sony. Depuis, les smartphones ont peu à peu remplacé cet usage grâce à des stockages de plus en plus importants et, surtout, à la musique en streaming. Mais les baladeurs, loin de disparaître, ont continué d’exister et de prendre en galon.

Ce mercredi, ce sont justement deux nouveaux baladeurs Walkman qui ont été présentés par Sony, les NW-WM1AM2 et NW-WM1ZM2. Et autant dire qu’on est loin, très loin, des baladeurs d’il y a quinze ans.

Si les baladeurs audio ont continué de subsister dans le cœur des audiophiles quinze ans après la naissance des smartphones, c’est en raison de leur connectique plus complète et de leur bien meilleure gestion de la qualité audio. Bien évidemment, les deux baladeurs sont capables de lire des fichiers MP3 et AAC, mais également des fichiers Flac encodés à 96 kHz. Grâce à l’algorithme DSEE, également utilisé sur certains casques et écouteurs Sony, les deux baladeurs peuvent également upscaler la qualité de fichiers fortement compressés pour émuler une qualité CD en 16 bits à 44,1 ou 48 kHz.

Un amplificateur intégré pour les casques Hi-Fi

La connectique n’a pas été oubliée et on va retrouver, sur les deux Walkman une prise casque associée à un amplificateur numérique pour permettre l’écoute avec des casques Hi-Fi. Les deux baladeurs sont également dotés de prises USB-C pour la recharge ou le transfert de musique depuis un ordinateur, ainsi que d’une connectivité Wi-Fi pour permettre le téléchargement de musique et l’installation d’applications.

Il faut dire qu’ils embarquent tous les deux Android et permettent donc de profiter de l’ensemble des services de streaming de musique. Les deux modèles sont par ailleurs dotés d’un écran tactile de 5 pouces.

Concernant le stockage, le Sony NW-WM1ZM2 profite de 256 Go de stockage extensible par carte microSD tandis que le NW-WM1AM2 se limite à 128 Go de stockage, toujours extensible par microSD. Outre cette différence, les deux baladeurs Walkman se distinguent également par leurs matériaux.

Le Sony NW-WM1ZM2 dispose d’un châssis en cuivre plaqué or tandis que le Sony NW-WM1AM2 propose un cadre en alliage d’aluminium. Les deux appareils profitent également de câbles différents pour relier l’ampli à la prise casque avec un câble épais pour le NW-WM1ZM2 et un câble à faible résistance pour le NW-WM1AM2.

Ces différences se reflètent également sur le prix des deux baladeurs. Certes, il s’agit dans les deux cas d’appareils très haut de gamme, mais si le Sony NW-WM1AM2 sera proposé à 1400 euros, le Sony NW-WM1ZM2 atteint des sommets avec un prix de lancement de 3700 euros. Les deux modèles seront disponibles en France à partir du mois d’avril.

