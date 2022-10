On connait la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pour le mois de novembre. Si vous avez une PS4 ou une PS5 et que vous êtes abonné au PlayStation Plus Essential ou mieux, c'est par ici.

Comme tous les mois ou presque, on connait en avance la liste des jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus le mois prochain.

La liste des jeux offerts en novembre 2022

Voici les jeux qui seront offerts par Sony du 1er novembre au 06 décembre 2022. Il suffit d’être abonné au PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium pour en profiter.

Nioh 2 (PS5 et PS4)

Heavenly Bodies (PS5 et PS4)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Une belle sélection avant les fêtes de fin d’année avec notamment la collection complète des sept adaptations des aventures de Harry Potter en Lego. Une belle collection de jeux très amusants qui convient à tous les âges.

Pour les plus grands, on pourra se tourner vers Nioh 2, un action RPG développé par le Team Ninja actuellement au travail sur Wo Long: Fallen Dynasty et que l’on connait aussi récemment pour son travail sur Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. À l’instar de la série des Dark Souls, il s’agit d’un plongeon brutal dans le Japon féodal pour les joueuses et les joueurs aguerris.

