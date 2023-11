PlayStation Plus : les jeux offerts du mois de novembre

Sony dévoile la liste des jeux qui seront proposés dans le programme PlayStation Plus Essential au mois de novembre.

Les abonnés au PlayStation Plus vont pouvoir se mettre trois nouveaux jeux sous la dent au mois de novembre.

Les jeux offerts en novembre

Voici les jeux qui seront proposés du mardi 7 novembre au lundi 4 décembre. Il sera possible de les télécharger gratuitement, et une fois acquis de la sorte, vous pouvez y accéder du moment que vous possédez un abonnement actif au PlayStation Plus.

Mafia 2 Definitive Edition

Dragon Ball The Breakers

Aliens Fireteam Elite

Le premier est un remaster du jeu Mafia 2 sortie pour accompagner le remake de Mafia 1. Il s’agit de nouveau d’un jeu en monde ouvert où vous incarnez un membre de la pègre dans les années 50.

Aliens Fireteam Elite est un jeu de tir et de survie à la troisième personne à découvrir en multijoueur, à l’instar d’un Left 4 Dead. L’arrivée du jeu dans le PlayStation Plus devrait remplir de nouveau les serveurs de ce jeu sorti en 2021 qui n’a pas vraiment rencontré un énorme succès.

Même cas de figure pour Dragon Ball The Breakers qui est un jeu compétitif asymétrique où votre but sera d’échapper discrètement à une menace, ou au contraire de chasser les personnages qui se cachent. On fait donc un pas de côté par rapport aux jeux de combats, adaptations classiques de la série en jeu vidéo. Si vous souhaitez découvrir le jeu, Il vaut mieux profiter de l’arrivée des joueurs grâce au PlayStation Plus.