Le PlayStation Plus Extra répond au Xbox Game Pass avec ces gros titres

Sony a dévoilé les jeux qui arrivent dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium au mois de janvier 2024. Il y a de bons jeux à se mettre sous la dent.

Décidément, Sony et Microsoft se sont donné le mot. Alors que le Xbox Game Pass a fait le plein de jeux dès ce début de mois de janvier, c’est au tour du PlayStation Plus Extra et Premium d’annoncer son nouveau catalogue. Les deux services ont même un jeu en commun : l’excellent Resident Evil 2.

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra

Voici la liste des jeux qui seront proposés à partir du 16 janvier 2024 pour les abonnés au PlayStation Plus Extra ou Premium.

Tiny Tina’s Wonderlands – Édition Next-Level (PS4, PS5)

Resident Evil 2 (PS4, PS5)

Hardspace: Shipbreaker (PS5)

LEGO City Undercover (PS4)

Just Cause 3 (PS4)

Session: Skate Sim (PS4, PS5)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4)

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4, PS5)

Surviving the Aftermath (PS4)

En plus de Resident Evil 2, Sony nous propose Tiny Tina’s Wonderlands en tête d’affiche. Ce spin-off de la série Borderlands nous place dans l’univers de Donjons & Dragon imaginé par Tina. Une très bonne expérience, surtout en coop. Si vous l’aviez raté à l’époque, ne passez pas à côté de Lego City Undercover, une sorte de GTA-Like à la sauce Lego avec toujours l’excellent humour qui caractéristiques les jeux de briques. Il n’y en n’a pas que pour les blockbusters, Hardspace: Shipbreaker a marqué sa sortie en 2022 en vous faisant réparer des installations dans l’espace en zéro gravité.

Et des jeux rétros

Pour les abonnés au PlayStation Plus Premium, Sony rajoute quelques jeux rétro au catalogue des classiques.

Rally Cross (PS4, PS5)

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS4, PS5)

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

Dans cette sélection, on va surtout vous recommander la série des « of Mana », classiques de l’action RPG japonais, même si Street Fighter et Star Wars ne sont plus à présenter.