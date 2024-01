Le Xbox Game Pass commence 2024 très fort avec ces jeux

Microsoft a dévoilé les premiers jeux à débarquer dans le Xbox Game Pass en 2024. On peut dire que la sélection est très belle.

Microsoft avait visiblement un beau budget pour commencer l’année 2024 sur le Xbox Game Pass. La firme a publié les prochains jeux qui seront intégrés au catalogue pour les abonnés du service. On y trouve des jeux indés, mais aussi quelques beau AAA.

Resident Evil 2 et Assassin’s Creed Valhalla au programme

Voici la liste des nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass en janvier 2024 :

Close to the Sun (Cloud, Console et PC) ;

Hell Let Loose (Cloud, PC et Xbox Series X | S) : 4 janvier ;

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Console et PC) : 9 janvier ;

Figment (Cloud, Console et PC) : 9 janvier ;

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console et PC) – EA Play : 11 janvier ;

We Happy Few (Cloud, Console et PC) : 11 janvier ;

Resident Evil 2 (Cloud, Console et PC) : 16 janvier ;

Those Who Remain (Cloud, Console et PC) : 16 janvier.

Les deux têtes d’affiche de cette sélection sont sans aucun doute Resident Evil 2 et Assassin’s Creed Valhalla. Le premier est un excellent remake du jeu d’horreur où vous incarnez Claire Redfield et Leon S. Kennedy pendant le cauchemar de Racoon City. Si vous ne l’avez jamais fait, c’est un incontournable.

Assassin’s Creed Valhalla est le dernier épisode en date de la formule « RPG à monde ouvert massif » de la série des Assassin’s Creed après Origins et Odyssey, et avant l’épisode Mirage de 2023 qui proposait un retour aux sources de la saga. Cette fois, vous incarnez le Viking Eivor pendant le Moyen Âge britannique.

Il faut aussi noter le retour de We Happy Few dans le catalogue. Il s’agit d’un jeu développé par un studio Microsoft, Compulsion Games, l’un des rares à ne pas être dans l’abonnement du géant. C’est désormais réparé. De quoi se mettre en jambe en attendant des nouvelles de South of Midnight, leur prochain titre.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass

Certains jeux ne seront plus proposés au mois de janvier dans l’abonnement de Microsoft. La firme vous propose une réduction de 20% à l’achat avant leur disparition.

GTA V

Garden Story (Cloud, Console, and PC)

MotoGP 22 (Cloud, Console, and PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Console, and PC)

Persona 3 Portable (Cloud, Console, and PC)

Rappelons que le remake, Persona 3 Reload, arrive sur toutes les plateformes dès le 2 février 2024.