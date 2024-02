Le premier jeu PlayStation 6 vient-il d’être annoncé ?

Vous êtes content de votre PlayStation 5 ? Vous avez l'impression que la génération vient tout juste de démarrer ? Pourtant Sony se projette déjà dans l'avenir et vient peut-être de dévoiler le premier jeu de la PlayStation 6, signé Kojima Productions.

Déjà la nouvelle génération de console ? Non, quand même pas. La PlayStation 5 de Sony a été lancée depuis la fin de l’année 2020, ce qui laisse imaginer une nouvelle génération de consoles à l’horizon 2028. C’est en tout cas cette année-là que Microsoft aimerait lancer sa prochaine console Xbox.

Seulement voilà, le temps de production des jeux vidéo s’allonge de plus en plus, surtout quand il s’agit de titres à gros budget. Autrement dit, les jeux de la PlayStation 6 sont d’ores et déjà en gestation chez certains studios. On croit comprendre que c’est le cas d’un premier projet, dévoilé par Sony lors de son State of Play.

Un d’action espionnage « next-gen »

C’était l’annonce de conclusion du State of Play de Sony du jeudi 31 janvier 2024. Kojima Production et PlayStation vont continuer leur partenariat après Death Stranding 1 et Death Stranding 2 : On the Beach.

Ce nouveau projet chapeauté par Hideo Kojima nous proposera une toute nouvelle franchise dans le genre de l’action -espionnage. Forcément, difficile de ne pas repenser à la série Metal Gear Solid, produite et réalisée par Hideo Kojima et décrite officiellement comme un jeu « tactical espionage action ». L’annonce s’inscrit d’ailleurs à l’aube des 40 ans de la série de Konami en 2027, également les 40 ans de carrière de Hideo Kojima dans l’industrie. Le premier Metal Gear est sorti en 1987.

Des mots mêmes de Kojima, il s’agit d’un « jeu de nouvelle génération » dont la préparation a déjà commencé. Sans l’expliciter, il vient de peut-être de dévoiler l’un des premiers projets next-gen de Sony. Un jeu qui pourra être un moment fort du lancement de la PlayStation 6. Nuançons en indiquant que la citation complète parle d’un jeu d’action espionnage de nouvelle génération, ce qui pourrait vouloir marquer une différence avec Metal Gear Solid V, un jeu de l’ancienne génération.

Ce projet semble très ambitieux de la part de Kojima, qui indique vouloir aussi utiliser les ressources de Sony Pictures et Sony Music pour créer une expérience cross-média.

La production du jeu devrait débuter après celle de Death Stranding 2 dont la sortie est prévue en 2025. Rappelons que Hideo Kojima est également en partenariat avec Xbox sur un tout nouveau concept à la fois horrifique et utilisant les technologies du cloud de Microsoft. Si on prend en compte une production débutant en 2025 et la création du jeu pour Xbox, il semble plus probable que ce nouveau projet PlayStation de Kojima soit bien un jeu programmé pour la prochaine génération de console. On part du principe qu’il faudra au moins trois années de production, entre 2025 et 2028, pour que le projet aboutisse.

Que ce soit avec Metal Gear Solid ou avec Death Stranding, Hideo Kojima a toujours su créer des propositions différentes du reste de l’industrie, avec de nombreuses idées tant sur du game design que sur l’écriture ou le visuel. On est forcément impatient d’en apprendre plus sur la vision qu’il pourrait apporter au genre du jeu d’infiltration avec les technologies d’une console de nouvelle génération.