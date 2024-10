Sony lave son Xperia 1 VI du pire manque qu’il pouvait avoir

Sony ajoute une nouvelle fonctionnalité à son Xperia 1 VI qu’il aurait dû avoir dès sa sortie.

Sony Xperia 1 VI // Source : Sony

Smartphone haut de gamme de Sony, le Xperia 1 VI est un photophone reconnu. Grâce à une récente mise à jour, il gagne une connexion Wi-Fi bien plus véloce. Sony a en effet débloqué sa compatibilité avec le Wi-Fi 7. C’était sans doute un manque grossier depuis la sortie de ce smartphone haut de gamme tout de même facturé 1399 euros !

Dans une publication Instagram, Sony explique que cet ajout « permet des communications plus rapides et une connectivité plus stable, offrant des connexions de niveau supérieur. Elle permet une diffusion en continu plus fluide, des jeux plus rapides et des appels vidéo sans décalage. »

Sony, dans l’ombre de tous, mais toujours fort en photo

Longtemps en bonne position sur le marché de la téléphonie, notamment avec ses haut de gamme compacts, Sony s’est laissé distancé ces dernières années.

En 2024, on a eu droit à deux modèles : le Xperia 1 VI et le Xperia 10 VI que nous avons testé. Ce dernier ne présente pas le meilleur choix sur son segment avec du retard sur plusieurs aspects.

Le Xperia 1 VI, de son côté, mise tout sur l’expérience photo ultime. C’est un appareil solide qui, avant Apple, avait déjà réutilisé le shutter externe via un bouton de tranche.