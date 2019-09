Sony prépare son prochain fleuron. Un smartphone Xperia équipé du Snapdragon 865.

Sony a lancé cette année une nouvelle gamme composée des Xperia 1, Xperia 5 et Xperia 10 et 10 Plus. Avec cette nouvelle convention pour nommer ses smartphones, vous vous demandez peut-être où sont donc passés les Xperia 2, 3 et 4 ?

Difficile de deviner quel sera le nom du prochain smartphone haut de gamme de la marque. On peut imaginer un Xperia « 1S » si le japonais se décide à suivre l’exemple de la pomme.

Le Snapdragon 8250 est là

Ce qui est sûr, d’après un journal japonais, c’est que ce nouveau fleuron est bien développement. Qui plus est, ce smartphone utiliserait la plateforme « Snapdragon SM 8250 » ce qui devrait correspondre au Snapdragon 865. Pour rappel, le Snapdragon 855 a pour nom de modèle exact SM8150.

Ce nouveau flagship n’est pas attendu avant le début de l’année 2020. Sony a l’habitude de présenter ses smartphones haut de gamme au MWC de Barcelone en février.