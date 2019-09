Sony vient de dévoiler le Xperia 5 au cours de l’IFA 2019. Si le téléphone présente de nombreux arguments, son nom n’a pas manqué d’étonner. Pourquoi passer du Xperia 1 au Xperia 5 sans proposer de Xperia 2, Xperia 3 ou Xperia 4 ?

On attendait un smartphone avec un écran 5K pour succéder au Xperia 1, et les fuites autour du Xperia 5 laissaient penser que ce smartphone serait bel et bien l’élu, avec un nom particulièrement choisi pour l’occasion. Malheureusement, il faudra encore patienter un peu puisque la définition du Xperia 5 s’arrête au Full HD+ (1080 x 2520 pixels).

Pourquoi le Xperia 5 s’appelle Xperia 5 ?

Le « 5 » du Xperia 5 n’est donc pas tiré de sa définition d’écran. Mais il n’est pas non plus tiré de sa taille. Le constructeur nippon promettait un smartphone qui tient « dans le creux de la main », mais le Xperia 5 ne porte pas pour autant la dénomination « Compact ». Il est plus compact que le Xperia 1, certes, mais sa diagonale d’écran est tout de même de 6,1 pouces. Si vous attendiez un Xperia 5 de 5 pouces, c’est donc raté également.

Alors pourquoi ce chiffre ? Intrigués, nous avons posé la question à Sony qui nous a donné une réponse des plus hasardeuses. L’explication viendrait du positionnement du Xperia 5 dans la gamme entre le Xperia 1 et le Xperia 10. Étant à mi-chemin entre ces deux smartphones, le Xperia 5 aurait donc pris le numéro médian.

D’autres smartphones à venir ?

On ne va pas se le cacher, cette explication nous déçoit beaucoup. Peut-il y avoir un smartphone meilleur que le Xperia 1 ? Sony se réserve-t-il les 7 numéros restants pour d’autres gammes ? Le Xperia 5 est-il vraiment « à mi chemin » entre le 1 et le 10 ?

Pourtant, il parait évident que le Xperia 5 ne pouvait pas s’appeler Xperia 2 puisqu’il n’est pas le successeur direct du Xperia 1. Mais avec cette nouvelle nomenclature, Sony se bloque la possibilité de sortir un Xperia 2 meilleur que le Xperia 1.

Arrivent alors les lettres. Selon les rumeurs, Sony préparerait au moins trois autres smartphones, aperçus sous les noms de Xperia 1R, Xperia 1S et Xperia 1V. Les Xperia 2, 3 et 4 manquants ? La question reste encore en suspens aujourd’hui, mais nous devrions certainement en entendre parler d’ici les prochains mois, notamment en fin d’année à l’approche du CES 2020 et en début d’année prochaine juste avant le MWC 2020.