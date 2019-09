Grosse bourde pour Sony. Lors des essais de stream, quelqu’un aurait appuyé sur le bouton de diffusion, dévoilant en direct et en avance les informations concernant un certain Xperia 5.

L’annonce affole la Toile depuis quelques heures. Sony aurait par erreur diffusé ses tests de streaming sur YouTube, révélant des informations au sujet d’un certain Xperia 5. Une fuite terriblement crédible, et particulièrement ridicule.

La théorie du complot tend toujours à penser que les marques ont tendance à diffuser volontairement des fuites, mais, croyez-le ou non, il s’agit la plupart du temps d’énormes erreurs. Comme appuyer sur le mauvais bouton par exemple et diffuser en direct sur YouTube la répétition d’une conférence prévue pour le lendemain. C’est apparemment ce qui est arrivé à Sony, qui a révélé par erreur l’existence d’un certain Xperia 5.

Un smartphone premium, mais « plus petit »

Selon David Baptista da Silva, qui a diffusé l’information sur Twitter, le Xperia 5 serait disponible en octobre en noir, bleu, blanc et magenta, et totalement compatible avec la DualShock 4 de la PlayStation 4. La vidéo n’est bien évidemment plus en ligne pour vérifier.

L’existence même du téléphone n’est plus vraiment à questionner sachant que le très fiable Roland Quandt — un journaliste allemand travaillant pour WinFuture — a lui-même publié des images identiques du téléphone, évoquant le même nom. Selon lui, le Sony Xperia 5 serait équipé d’une dalle OLED HDR de 6,1 pouces au format 21:9 et en définition Full HD+ (2520 x 1080 pixels). Du côté de la puissance brute, les rumeurs tablent sur la présence d’un SoC Qualcomm Snapdragon 855, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Enfin, côté photo il s’agirait d’un combo triple capteur de 12 Mégapixels avec des objectifs grand-angle, ultra grand-angle et zoom x2.

Espérons tout de même qu’il ne s’agisse pas du smartphone qui « tient dans la main » teasé un peu plus tôt par la marque japonaise.

D’autres smartphones à venir ?

D’autres noms ont également été évoqués ces derniers mois, comme les Xperia 1s, Xperia 1v et Xperia 1R. Ce dernier notamment a été aperçu au travers d’un fichier UA Profile révélant un écran 5K. Reste à savoir si Sony va présenter toute cette gamme lors de sa conférence de l’IFA 2019, un peu plus tard dans la journée.