Sony vient d’officialiser le Xperia 5 pendant sa conférence annuelle à l’IFA 2019. Même si son écran est moins impressionnant que le Xperia 1, il intègre des caractéristiques haut de gamme pour un prix relativement élevé.

Le Sony Xperia 5 se positionne entre le Xperia 1 et le Xperia 10 : il n’est pas aussi musclé que le Xperia 1, mais il est mieux armé qu’un Xperia 10. Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit d’un smartphone relativement petit avec un design plus compact que les modèles actuels. Le vice-président de Sony, Shigeki Ishizuka, a évoqué un boîtier « relativement compact ».

Il adopte tout de même un écran OLED de 6,1 pouces (Full HD+) qui prend en charge le HDR. Fait intéressant, il possède également un écran au format 21:9 comme les autres Xperia lancés plus tôt cette année, ce qui laisse à penser que même s’il est compact, il sera quand même relativement imposant. A l’arrière, il intègre un appareil photo à triple objectif : un objectif super grand angle de 16 mm, un polyvalent de 26 mm, un de 52 mm pour les portraits et prises de vue en téléobjectif (équivalent 35 mm). L’objectif principale devrait être particulièrement efficace en basse luminosité grâce à une ouverture f/1,6 et à son capteur d’images Dual Photo Diode aux pixels d’une largeur de 1,4 μm. Sony évoque également par une réduction du bruit efficace avec le format RAW qui est pris en charge.

Au fait, #Sony promet que vous pourrez jouer à #Fortnite sur mobile avec une manette PlayStation DualShock 4 🎮 pic.twitter.com/ubxddoAmjC — FrAndroid 📱🎧🖥 (@twandroid) September 5, 2019

Sony l’a présenté avec un support pour y brancher une manette DualShock 4. On se demande pourquoi Sony a attendu 2019 pour créer un accessoire qui associe deux de ses produits.

Enfin, le Xperia 5 intègre le SoC Qualcomm Snapdragon 855, comme son ainé le Xperia 1. Il est annoncé avec la charge rapide USB PD (Power Delivery) et il intègre une capacité de batterie de 3140 mAh. Enfin, il est certifié IP65/IP68 — et donc résistant à l’eau — et il adopte des haut-parleurs stéréo avec la prise en charge du Dolby Atmos (comme le Xperia 1).

Disponibilité et prix

Le Xperia 5 sera disponible dès le 9 septembre en pré-commande avec une offre spéciale comprenant les écouteurs sans fil à réduction de bruit WF-1000XM3 et il sera disponible à partir de début octobre au prix de 799 euros.