Après son officialisation à l’IFA 2019, nous avons pu prendre en main le Sony Xperia 5. Même s’il n’est pas un smartphone Compact comme on en voyait à l’époque, il y fait un peu penser dans sa philosophie.

On pensait voir un smartphone à écran 5K… mais ça n’a finalement pas été le cas. Au lieu de cela, c’est un Sony Xperia 5 qui a été présenté lors de l’IFA 2019 à Berlin. Nous avons eu l’occasion de le prendre en main pour le découvrir.

La première chose à savoir, c’est que Sony ne considère pas le Xperia 5 comme le successeur du Xperia 1. Le nouveau smartphone est pourtant doté de caractéristiques assez haut de gamme, mais c’est surtout par son format qu’il veut se distinguer.

En effet, le Sony Xperia 5 est plus petit que le précédent haut de gamme et cela n’est donc pas sans rappeler l’époque où le constructeur japonais déclinait ses smartphones dans une version Compact. Cette dernière semble définitivement enterrée, au grand dam de plusieurs fans militant corps et âme contre les téléphones trop grands. Ainsi, la grande question que l’on se pose ici est de savoir si ce Xperia 5 peut être considéré comme un héritier de la famille Compact.

Presque compact

On commencera donc par noter les dimensions du nouveau smartphone : 158 x 68 x 8,2 mm. Le Xperia 5 est ainsi moins grand et moins large que le Xperia 1 (167 x 72 x 8,2 mm). C’est donc plutôt bien parti pour faire renaître la flamme des Compact, n’est-ce pas ? Oui… et non.

Le Xperia 5 tient plutôt bien dans le creux de la main comme le promettait Sony. Il est même plutôt confortable si je me fie à mes premières impressions après quelques petites minutes d’utilisation. Hélas, on reste tout de même très loin de la conception très mignonne des Compact de l’époque. Une époque où la différence entre cette famille de produits et les modèles classiques de Sony sautait vraiment aux yeux.

Le Xperia 5 reste tout de même une tentative intéressante. Même s’il ne peut pas vraiment être considéré comme un smartphone compact, il a le mérite d’offrir un design relativement condensé pour contenter les fans de petits formats. À condition d’avoir des critères un peu plus souples.

D’autant plus que le Sony Xperia 5 profite d’une fiche technique assez haut de gamme, à l’instar des feu Compact.

Toujours 21:9

Rappelons qu’il est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces à la définition Full HD+ (1080 x 2520 pixels). La marque japonaise persiste dans sa volonté d’apporter le monde du cinéma dans votre poche avec son fameux format 21:9. Et comme sur les Xperia 1 et 10, on notera que la tentative est fort louable et qu’elle ouvre quelques perspectives pour l’avenir des smartphones, mais qu’il faut encore qu’un grand nombre de contenus s’adaptent à cette évolution.

Pour les performances, il s’appuie sur un Snapdragon 855 et 6 Go de RAM tandis que l’espace de stockage s’élève à 128 Go et est extensible via microSD.

Côté photo, le Sony Xperia 5 est assez alléchant avec son triple capteur :

capteur principal de 12 mégapixels (f/1,6), objectif 26 mm

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,4), 130 degrés objectif de 16 mm

téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,4), objectif de 52 mm

Pour les selfies, il faut compter sur un capteur de 8 mégapixels (f/2,0). Quant à la batterie, elle a une capacité de 3400 mAh. Enfin, le lecteur d’empreintes est sur la tranche et ne m’a pas semblé trop difficile à atteindre.

Intrigant

En conclusion, ce Xperia 5 est assez intrigant dans la stratégie de Sony. Sans être le véritable descendant des Compact, il en reprend partiellement la philosophie et cherchera sans doute à ériger sa propre personnalité. Reste à savoir à quel point il y arrivera.

Par rapport au Xperia 1, il a l’avantage de profiter d’un format plus chouette dans la main et une définition d’écran moins énergivore. On en serait presque à dire que le Xperia 5 représente ce qu’aurait dû être le Xperia 1.

Le Sony Xperia 5 coûte 799 euros et sera commercialisé vers le mois d’octobre, après une période de précommande. Il se décline en noir, bleu, rouge et gris.