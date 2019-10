Sony a déposé une demande de brevet concernant un assistant permettant d’aider les joueurs au cours de leur partie. De quoi rendre les jeux plus simples à l’avenir.

Le débat sur la difficulté des jeux n’a pas fini de faire couler de l’encre. À en croire une demande de brevet déposée par Sony, le constructeur pourrait ajouter à ses futures créations un nouvel assistant permettant d’aider les joueurs à grand renfort d’intelligence artificielle.

Cela ne vous est-il jamais arrivé de bloquer dans un jeu pour une raison qui peut sembler ridicule ? Vous ne trouvez pas le bon passage, vous ne comprenez pas la technique pour passer un boss ou bien encore il vous manque un objet ? Tant de situations frustrantes que Sony souhaite épargner à ses joueurs.

PlayStation Assist

Dans un dépôt de demande de brevet repérée par Daniel Ahmad, Sony détaille une application nommée PlayStation Assist qui pourrait être aussi bien lancée sur la console de jeu que sur un périphérique tiers — comme un smartphone — afin de « fournir une assistance au jeu en réponse à la requête d’un utilisateur ». L’exemple suivant est fourni :

Par exemple, lorsqu’un joueur est bloqué dans un jeu, il peut demander de l’aide via une requête adressée à un serveur d’assistance de jeu principal. La requête peut être de tout format, ou une combinaison de formats, y compris audio, texte, vidéo, etc. Le serveur d’assistance de jeu est configuré pour faire correspondre la requête à des réponses modélisées en fonction du contexte de jeu actuel dans lequel la requête a été présentée.

Plus concrètement, il serait possible de demander à PlayStation Assist « qu’est-ce que je dois faire maintenant ? », « ai-je manqué quelque chose ? », « j’ai besoin d’aide », etc. La réponse pourrait alors prendre plusieurs formes, que ce soit par une réponse vocale, une vidéo explicative, ou même une indication présente dans le jeu, comme un marqueur sur la carte.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une demande de brevet, ne garantissant donc pas un lancement grand public de cette fonctionnalité. Néanmoins, avec l’arrivée prochaine de la PlayStation 5, et sa rétrocompatibilité PS4, on peut imaginer que cette nouveauté pourrait arriver l’année prochaine.