Sony Xperia 1 III : un design classique en approche, mais un module photo intéressant

Le Sony Xperia 1 III se montre déjà au travers de certains rendus publiés par OnLeaks. Si le design n'est pas très surprenant, la présence potentielle d'un zoom périscopique a de quoi réjouir.

Sony n’est pas une marque qui cherche à tout prix l’innovation en termes de design sur ces smartphones. La marque japonaise a en effet toujours cultivé une identité assez conservatrice à cet égard. Le prochain Sony Xperia 1 III, qui montre déjà son design en ligne, ne viendrait a priori pas changer cette ligne.

Le Sony Xperia 1 III fait en effet l’objet d’une fuite sur le web en provenance d’OnLeaks toujours réputé pour ses informations fiables. Le leaker publie en effet une série de rendus HD, comme à son habitude, en se basant sur les données qu’il a pu récolter.

Un appareil photo plus intéressant que le design

« Tout d’abord, vous remarquerez que le Xperia 1 III est presque identique au Xperia 1 II de l’année dernière. Toutefois, les dimensions de l’appareil ont été légèrement réduites (mais avec une épaisseur accrue) et il est doté de quelques améliorations et de nouvelles fonctionnalités notables », écrit OnLeaks. D’après lui, l’appareil aurait des mensurations de 161,6 x 67,3 x 8,4 mm. Le smartphone profiterait en outre d’un dos en verre et de bordures plates en métal. Rien de bien nouveau en somme.

Même son de cloche pour l’écran OLED 4K de 6,5 pouces au format 21:9 non incurvé évoqué par OnLeaks. Non, la partie la plus intéressante réside dans l’appareil photo arrière. Il faut en effet s’attendre à un trio de capteur auquel s’additionnerait un capteur ToF pour la profondeur. Le leaker mentionne en outre un revêtement antireflet signé Zeiss, le spécialiste de la photo.

Pour aller plus loin

Qui est Zeiss, le spécialiste qui améliore les photos sur smartphone ?

Ce qui est intéressant ici, c’est que le Sony Xperia 1 III embarquerait un zoom périscopique. On peut donc espérer de nettes améliorations de ce côté-là. Le Galaxy S21 Ultra a montré qu’il était tout à fait possible d’obtenir de très bons résultats en la matière sur smartphone.

La prise jack ne rend pas les armes

Enfin, d’autres points sont listés tels que le support du réseau 5G, un tiroir microSD, un lecteur d’empreintes sur le côté, des haut-parleurs stéréo et un bouton de raccourci physique sur la tranche comme on peut en trouver sur le Xperia Pro.

Rendu du Sony Xperia 1 III // Source : OnLeaks Rendu du Sony Xperia 1 III // Source : OnLeaks

La présence d’une prise jack 3,5 mm est également à souligner alors que beaucoup de constructeurs préfèrent aujourd’hui tirer une croix sur ce composant. Le Sony Xperia 1 III sera sans doute lancé dans le courant du premier semestre 2021.